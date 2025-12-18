На дорогу в Академгородке Новосибирск получит 1,6 млрд рублей

В 2026 году из облбюджета Новосибирску планируют дополнительно выделить??? млрд рублей. Такое решение было принято депутатами регионального парламента в ходе утверждения бюджета области на 2026 – 2028 годы.
Из них 1,6 млрд будет направлено в 2026 – 2028 годах на строительство новой автомобильной дороги в нижней зоне Академгородка — от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова. Напомним, в августе Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новой четырехполосной дороги протяженностью 1,96 км в Академгородке. Она пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйдет на трассу «Кольцово-Академгородок». В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляет 3,8 млрд рублей. Проект разрабатывала компания ООО «ТрансПроект».
Напомним, в 2026 году общий объем расходной части городского бюджета приблизится к 110 млрд рублей, а к 2028 году превысит отметку 120 млрд рублей. На 2026 год доходы бюджета запланированы в объеме 108,6 млрд рублей (52% из них собственные), расходы составят 109,7 млрд рублей, дефицит — 1,1 млрд рублей. Мэр Максим Кудрявцев, в составе межбюджетных трансфертов предусмотрен дополнительный миллиард рублей на ремонт автомобильных дорог. Запланированы целевые средства на строительство объектов образования, расселение аварийного жилья и благоустройство общественных пространств.
На развитие отраслей социальной сферы в 2026 году будет направлено 68,3 млрд рублей, из них более 55 млрд рублей — на развитие образования. Расходы отраслей городского хозяйства и прочих сфер деятельности составят 41,4 млрд рублей, на капитальные вложения предусмотрено 6,1 млрд рублей в основном в социальной сфере и коммунальном хозяйстве.
