На дорогу в Академгородке Новосибирск получит 1,6 млрд рублей

В 2026 году из облбюджета Новосибирску планируют дополнительно выделить??? млрд рублей. Такое решение было принято депутатами регионального парламента в ходе утверждения бюджета области на 2026 – 2028 годы.

Из них 1,6 млрд будет направлено в 2026 – 2028 годах на строительство новой автомобильной дороги в нижней зоне Академгородка — от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова. Напомним, в августе Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новой четырехполосной дороги протяженностью 1,96 км в Академгородке. Она пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйдет на трассу «Кольцово-Академгородок». В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляет 3,8 млрд рублей. Проект разрабатывала компания ООО «ТрансПроект».

582 млн рублей пойдет на начало строительства школы на улице Виктора Уса. Работы планируется запустить в 2028 году.

200 млн заложено на субсидирование пассажирских перевозок по муниципальным контрактам.

На благоустройство дворов в рамках проекта «Территория детства» поступит 150 млн рублей.

Напомним, в 2026 году общий объем расходной части городского бюджета приблизится к 110 млрд рублей, а к 2028 году превысит отметку 120 млрд рублей. На 2026 год доходы бюджета запланированы в объеме 108,6 млрд рублей (52% из них собственные), расходы составят 109,7 млрд рублей, дефицит — 1,1 млрд рублей. Мэр Максим Кудрявцев, в составе межбюджетных трансфертов предусмотрен дополнительный миллиард рублей на ремонт автомобильных дорог. Запланированы целевые средства на строительство объектов образования, расселение аварийного жилья и благоустройство общественных пространств.

На развитие отраслей социальной сферы в 2026 году будет направлено 68,3 млрд рублей, из них более 55 млрд рублей — на развитие образования. Расходы отраслей городского хозяйства и прочих сфер деятельности составят 41,4 млрд рублей, на капитальные вложения предусмотрено 6,1 млрд рублей в основном в социальной сфере и коммунальном хозяйстве.