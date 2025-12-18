Районы-лидеры по количеству гололедных травм назвали в Новосибирске

С 13 ноября по 10 декабря больше всего гололедных травм получили новосибирцы в Октябрьском районе города. В 2 больницы за помощью обратились 358 человек. Об этом стало известно на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска.

Далее «места в рейтинге» распределились следующим образом:

Кировский — 196 обращений;

Центральный\Железнодорожный — 186;

Дзержинский — 132;

Советский — 114;

Первомайский — 87;

Заельцовский — 79;

Калининский (кроме Пашино) — 37/

В детскую травму в больницу на Красном проспекте, 3 поступило 94 ребенка из всех районов, в детскую травму ДГКБ№4 из Кировского и Ленинского районов — 78 пострадавших, в ДГКБ №6 из Дзержинского и Калининского — 20. Всего травмы на льду за неполный месяц получили 192 ребенка.

— Отчеты ДЭО рисуют благополучную картину: «здесь посыпали, там справились». Но реальность на улицах города говорит об обратном: недоработки очевидны, травм много. Неделю назад, как обычный житель, я сама столкнулась с этой проблемой, оказавшись с ребенком в травмпункте после падения на тротуаре, — сообщала на заседании комиссии депутат Анастасия Андронова.

Общее количество новосибирцев, которые получили гололедные травмы за первый месяц зимы — 1532.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Александр Тарасов предложил создать единую систему, оперативно отображающую эти «красные точки» на карте города в ежедневном режиме, чтобы была возможность немедленно приступить к их ликвидации.

— Причина падений не столько лёд сам по себе, сколько неровная поверхность со льдом. Когда не чистят снег так и получается в конце-концов. Неочищенные ступени, неровности на остановках, подходы к переходам, подъездам и прочее-прочее. Но есть проблема и в том, что у нас с ровными поверхностями и летом проблемы. А ещё в том, что на тротуарах полно препятствий для техники: заборы, столбы, какие-то конструкции, остановочные павильоны не пойми как воткнутые посреди тротуаров и так далее. Нужно комплексное решение по избавлению от бардака, — пишет подписчик группы горсовета Новосибирска ВКонтакте. — Красным цветом можно обозначать весь город, тротуары нигде не чистят, по всему городу сплошная полоса препятствий! — отмечает Елена Д. — Верните дворников на улицы города. Всё просто! — предлагает общественник Олег Викторович.

Напомним, по информации областного Минздрава, за две недели — с 6 по 19 ноября — травмы из-за гололеда получил 861 новосибирец. В два раза больше, чем годом ранее. Об этом на декабрьской сессии горсовета сообщил спикер Дмитрий Асанцев. Он подчеркивал, что это только данные травмпунктов без учета информации больниц скорой помощи.

Ранее редакция сообщала о том, что дворники стали дефицитными работниками в Новосибирской области. Не спасает даже самая конкурентная зарплата в Сибири.