В Госавтоинспекции разъяснили новые размеры госпошлин с 1 сентября

В ГАИ опровергают недостоверную информацию, появившуюся в СМИ, о значительном увеличении государственных пошлин в сфере безопасности дорожного движения. Как подчеркивают в Госавтоинспекции, эти данные не соответствуют действительности.

В частности, речь идет о мифе о повышенных пошлинах за документы «нового» образца. В ГАИ отмечают, что на данный момент нет разделения на «старые» и «новые» образцы водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортного средства и других документов.

Еще одно нововведение: с 1 сентября автовладельцы, проходящие техосмотр, должны будут платить госпошлину в размере 500 рублей за внесение изменений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. Это коснется тех, кто обращается к операторам технического осмотра.

— По вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга, — пояснили в ведомстве.

Также изменились размеры некоторых государственных пошлин. Например, стоимость оформления национального водительского удостоверения в пластиковом виде выросла с 2 до 4 тысяч рублей. За международное водительское удостоверение теперь нужно заплатить 3,2 тысячи рублей вместо прежних 1,6 тысячи. Цена на госномера для автомобилей увеличилась с 2 до 3 тысяч рублей. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства возросла с 500 до 1,5 тысячи рублей, а за паспорт транспортного средства — с 800 рублей до 1,2 тысячи. Кроме того, появилась новая пошлина в размере 15 тысяч рублей для автошкол за выдачу заключения о соответствии их учебно-материальной базы требованиям.

Ранее редакция сообщала о том, что на Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость». Ранее один из водителей превысил на этой переправе норму скорости в три раза, разогнавшись до 175 км/ч.