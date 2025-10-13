В Госдуме предложили ввести на стадии конкурса «ценовой потолок» для концессий

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому власти смогут определять в качестве критерия конкурсных предложений предельный размер расходов на создание или реконструкцию объектов в рамках концессионных соглашений. Его инициаторами выступило Заксобрание Краснодарского края.

Парламентарии напомнили, что на сегодняшний день среди критериев в конкурсе отсутствует возможность предусмотреть верхний предел объема инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. Это не позволяет достоверно оценить стоимость объекта концессионного соглашения. При этом концедент вынужден ориентироваться на прогнозные расчеты, которые в ходе реализации проекта и прохождения экспертиз часто значительно возрастают.

— Указанный пробел создает повышенные риски публичной стороны при реализации концессионных соглашений на конкурсной основе. В свою очередь, это отражается на количестве публичных концессионных инициатив, количество которых уменьшается в связи с повышенными рисками при принятии решений на проведение открытых конкурсов направо заключения концессионного соглашения, — отметили они.

Парламентарии уверены, что реализация проекта снимет риски для государства и муниципалитетов при прогнозировании стоимости создания объектов, а также обеспечит дополнительный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств на объекты инфраструктуры.

В случае принятия закона, он вступит в силу через 60 дней после официального опубликования. Конкурсы, объявленные до этой даты, будут завершаться по старым правилам.

Стоит отметить, что за минувшие пять лет концессии неоднократно становились камнем преткновения в работе исполнительных и законодательных органов власти Новосибирской области. В апреле 2024 года глава КСП Елена Гончарова констатировала, что ни один ГЧП и концессионный объект в регионе не был введен в срок.

По данным государственного реестра инвестиционных проектов Новосибирской области, на 2025 год в стадии реализации находились 55 инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП и МЧП), из них 15 — концессионные соглашения. В основном это проекты в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, транспортного хозяйства и социальной сфере.

Напомним, в начале октября Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск регионального МинЖКХ к регоператору по обращению с ТКО АО «Спецавтохозяйство» о расторжении концессионного соглашения по строительству полигона на левом берегу Новосибирска, в районе Верх-Тулы. Первая концессия — о создании полигона КПО «Правобережный»— была расторгнута в августе текущего года.

Ранее редакция сообщала о том, что министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников покинул свой пост. В кулуарах связывают эту отставку с проблемами в реализации концессионных и ГЧП-проектов.