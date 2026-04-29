Новосибирский фотограф рассказала, как изменились тренды свадебной фотографии

Еще пару лет назад свадебные альбомы состояли из стандартных снимков, таких как «жених на ладони у невесты», или ограничивались фотографиями с росписи. Сегодня пары стремятся к уникальности и глубоким эмоциям. Они выбирают чувственность, смысл и вечные ценности вместо идеальной глянцевой картинки.

— Многие запросы теперь связаны с винтажной эстетикой, но в современном прочтении. Клиенты просят вплетать в кадры их личные истории и локации с историей, — отметила фотограф Кристина Яшина изданию Горсайт.

Традиции меняются, но выездные церемонии и уличные фотосессии остаются популярными. Хотя первых становится меньше, прогулки по городу не теряют актуальности. Кристина отмечает отказ от масштабных свадеб в пользу камерных встреч с близкими, что влияет на работу фотографов. Это связано с экономическими условиями и, по её мнению, временно.

Современные молодожёны обычно заказывают фотосессию длительностью от трёх до шести часов. Однако некоторым парам достаточно всего двух часов, в то время как другие предпочитают более длительные съёмки — до восьми или девяти часов. Чаще всего они хотят запечатлеть саму свадебную церемонию и небольшую прогулку. Иногда прогулку заменяют студийной фотосессией или съёмкой первых моментов банкета.

Молодые пары предпочитают уютные ужины с близкими вместо пышных торжеств. Эти моменты они хотят запечатлеть на фотографиях. Запросов на эпатажные фотосессии сейчас нет. Кристина Яшина работает в классической европейской стилистике и не использует необычный реквизит.

Единственное исключение — съёмки с участием лошадей. Это всегда непростое мероприятие. Иногда люди просят фотосессию на крыше зданий, но таких запросов немного.

Невесты хотят искренние, милые и эмоциональные кадры, показывающие любовь в красивом окружении, чтобы фотографии оставались актуальными через годы. Часто они просят персонализировать съёмку, добавив уникальные детали.

— Например, если девушка шьёт, она может сама смастерить свадебное платье и захочет отдельные кадры с ним: как оно висит на вешалке или крупным планом. Также, если она играет на фортепиано, может исполнить произведение прямо во время съёмки, — объяснила Кристина Яшина.

Женихи редко высказывают особые пожелания. Обычно они поддерживают идеи невест и помогают их реализовать.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы перед 8 Марта выбирают торты с фотографиями.