Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирский фотограф рассказала, как изменились тренды свадебной фотографии

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Всё больше пар предпочитают настоящие эмоции глянцевой картинке

Еще пару лет назад свадебные альбомы состояли из стандартных снимков, таких как «жених на ладони у невесты», или ограничивались фотографиями с росписи. Сегодня пары стремятся к уникальности и глубоким эмоциям. Они выбирают чувственность, смысл и вечные ценности вместо идеальной глянцевой картинки.

— Многие запросы теперь связаны с винтажной эстетикой, но в современном прочтении. Клиенты просят вплетать в кадры их личные истории и локации с историей, — отметила фотограф Кристина Яшина изданию Горсайт.

Традиции меняются, но выездные церемонии и уличные фотосессии остаются популярными. Хотя первых становится меньше, прогулки по городу не теряют актуальности. Кристина отмечает отказ от масштабных свадеб в пользу камерных встреч с близкими, что влияет на работу фотографов. Это связано с экономическими условиями и, по её мнению, временно.

Современные молодожёны обычно заказывают фотосессию длительностью от трёх до шести часов. Однако некоторым парам достаточно всего двух часов, в то время как другие предпочитают более длительные съёмки — до восьми или девяти часов. Чаще всего они хотят запечатлеть саму свадебную церемонию и небольшую прогулку. Иногда прогулку заменяют студийной фотосессией или съёмкой первых моментов банкета.

Молодые пары предпочитают уютные ужины с близкими вместо пышных торжеств. Эти моменты они хотят запечатлеть на фотографиях. Запросов на эпатажные фотосессии сейчас нет. Кристина Яшина работает в классической европейской стилистике и не использует необычный реквизит.

Единственное исключение — съёмки с участием лошадей. Это всегда непростое мероприятие. Иногда люди просят фотосессию на крыше зданий, но таких запросов немного.

Невесты хотят искренние, милые и эмоциональные кадры, показывающие любовь в красивом окружении, чтобы фотографии оставались актуальными через годы. Часто они просят персонализировать съёмку, добавив уникальные детали.

— Например, если девушка шьёт, она может сама смастерить свадебное платье и захочет отдельные кадры с ним: как оно висит на вешалке или крупным планом. Также, если она играет на фортепиано, может исполнить произведение прямо во время съёмки, — объяснила Кристина Яшина.

Женихи редко высказывают особые пожелания. Обычно они поддерживают идеи невест и помогают их реализовать.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Фотограф свадьба

361
0
0
Предыдущая статья
Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур
Следующая статья
Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Девушка рассказала о переезде в Новосибирск ради любимого

Автор: Артем Рязанов

Любовь вдохновляет на смелые поступки. Юлия и Александр встретились в ноябре 2006 года по пути в ночной клуб во Владивостоке. Оба были студентами, Юлия училась на третьем курсе.

В 2009 году семья Александра переехала в Новосибирск. Молодой человек пригласил Юлю присоединиться к нему. После защиты диплома пара отправилась в сибирский город.

Читать полностью

Красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Свадьба, это одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Поэтому многие очень серьезно подходят к планированию даты этого события. Одни стараются, чтобы свадьба состоялась в памятные дни, другие выбирают красивые даты с повторяющимися цифрами.

В новосибирские ЗАГСы Новосибирской области на 6 октября поступило более 300 заявлений от желающих заключить брак в красивые даты октября 2025 года: 198 заявлений на дату 10 октября 2025 года и 107 заявлений на дату 25 октября 2025 года, сообщили Om1 Новосибирск в региональном управлении по делам ЗАГС.

Читать полностью

Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска обратилась в суд с иском к фотографу.

В материалах дела описывается ситуация, когда мужчина предложил девушке из Сибири принять участие в фотосессии в обнажённом виде. Он продемонстрировал ей свои работы и заверил, что снимки будут отличными. Девушка согласилась на фотосессию, но с условием, что фотографии не будут опубликованы.

Читать полностью

Молодожены устроили свадьбу в стиле ВДВ в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Десантники свято чтут традиции своего братства и дорожат дружбой. С флагами и сигналами клаксонов новобрачные Юрий Бердюгин и Виктория Викторова приехали в отдел ЗАГС Искитимского района в день ВДВ.

Однажды, случайно встретив свою будущую жену в строительном магазине, где она работала, он был очарован её лучезарной улыбкой и красивыми карими глазами. В тот момент он понял, что это судьба.

Читать полностью

«Удобно, что годовщина раз в четыре года»: 500 новосибирцев стали мужем и женой 29 февраля

Автор: Алёна Пятенок

Такой шанс выпадает всего раз в 4 года. Оказалось, что желающих вступить в семейную жизнь именно 29 февраля в Новосибирске очень много.

― Мы долго думали, но потом выбрали этот день. Удобно же для забывчивых мужей, которые часто не помнят дату годовщины свадьбы. А теперь есть шанс вспомнить об этом один раз в 4 года. На самом деле мы счастливы, надеемся, что это число принесет нам удачу и безграничную любовь, ― рассказал Infopro54 жених Алексей.

Читать полностью

«Она умоляла о пощаде»: судебный пристав из Новосибирска убил коллегу-невесту, чтобы не жениться

Автор: Алёна Пятенок

Ссора двух судебных приставов Ирины и Сергея закончилась трагедией в Новосибирске. В ту ночь после Дня влюбленных не спал весь подъезд многоэтажки на улице Селезнева. Соседи сначала слышали, как молодая пара ссорится, а потом тишину пронзили громкие крики девушки. А дальше люди и вовсе испытали шок, когда по подъезду начал бегать полуголый Сергей и отгонять от себя какие-то галлюцинации.

― Мы слышали, что в квартире женский голос молил о пощаде. Но все это было уже поздно ночью, никто сразу не сориентировался вызвать полицию, ― вспоминают жильцы дома.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Новосибирск не вытянет больше трети наказов, которые жители дали депутатам

Общество

Новосибирцам рассказали, сколько раз повысят пенсии в 2027 году

Общество

Умер сотрудник новосибирского управления ветеринарии Сергей Тур

Бизнес Технологии

Инвестиции в облака и ЦОДы меняют бизнес

Общество

Владельцев животных в Новосибирске обяжут регистрировать питомцев в базе

Власть Общество

Фонтаны Новосибирска передают в ведение департамента культуры

Общество

Летние подработки разогнали доход до 80 000 в Новосибирске

Власть Город

Очередной этап строительства дороги стартовал на Титова в Новосибирске

Бизнес Общество

Движение перекрыто на шести участках дорог из-за паводка в Новосибирской области

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Культура

Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Бизнес Недвижимость

Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Промышленность

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Бизнес Власть

Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку

Бизнес

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Общество

Как в 2026 году узнать, где воевал, где погиб родственник в ВОВ: базы данных и инструкции экспертов

Общество

В Новосибирске к полету 9 мая готовят советские самолеты МиГ-3 и Ил-2

Общество

НГМУ в 2026 году возобновит подготовку врачей для службы скорой помощи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности