Две квитанции ЖКХ получат в декабре новосибирцы

В преддверии новогодних праздников изменяется порядок расчётов за жилищно-коммунальные услуги. В декабре 2025 года плательщики получат две квитанции:

За услуги, предоставленные в ноябре, платежки поступили в начале декабря

За декабрь — в конце месяца перед новым годом.

Для корректного расчёта платежа за декабрь крайне важно передать актуальные показания индивидуальных приборов учёта воды (ИПУ) с 1 по 13 декабря 2025 года включительно.

Если показания не будут переданы в указанный период, начисление за водоснабжение в декабре будет произведено не по фактическому потреблению, а по среднемесячным показателям или нормативу. Это может привести к увеличению суммы в следующей квитанции, предупреждает Сибкрай.

В ТСЖ и УК жителей также настойчиво просят рассчитаться за услуги до конца года.

Не исключено, что в этом году у новосибирцев могут возникнуть сложности с получением квитанций и передачей показаний. Сейчас идет «переезд» домовых чатов из мессенджера WhatsApp* (*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) в MAX и Telegram. При этом далеко не все участники чатов соглашаются «переезжать» на другую площадку.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.