Две квитанции ЖКХ получат в декабре новосибирцы

В преддверии новогодних праздников изменяется порядок расчётов за жилищно-коммунальные услуги. В декабре 2025 года плательщики получат две квитанции:
Для корректного расчёта платежа за декабрь крайне важно передать актуальные показания индивидуальных приборов учёта воды (ИПУ) с 1 по 13 декабря 2025 года включительно.
Если показания не будут переданы в указанный период, начисление за водоснабжение в декабре будет произведено не по фактическому потреблению, а по среднемесячным показателям или нормативу. Это может привести к увеличению суммы в следующей квитанции, предупреждает Сибкрай.
В ТСЖ и УК жителей также настойчиво просят рассчитаться за услуги до конца года.
Не исключено, что в этом году у новосибирцев могут возникнуть сложности с получением квитанций и передачей показаний. Сейчас идет «переезд» домовых чатов из мессенджера WhatsApp* (*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) в MAX и Telegram. При этом далеко не все участники чатов соглашаются «переезжать» на другую площадку.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку.
Фото freepik, автор: freepik.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru