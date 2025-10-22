Мэрия одобрила строительство высоток и гостиницы на банковской улице Новосибирска

Мэрия одобрила возведение высоток на месте бывшего банка «Открытие» на улице Кирова. На официальном портале правовой информации опубликовано постановление, разрешающее комплексное развитие территории. ООО «Дом-Строй-Сибирь» планирует построить на участке в 10 574 квадратных метра 30-этажные жилые дома и гостиницу общей площадью 28 972,76 квадратных метра. В новых зданиях будут проживать около 935 человек.

Чтобы застройщик смог вместить заявленное количество квадратных метров на площадке, власти установили коэффициенты плотности застройки выше, чем это предусмотрено правилами. Для зоны ОД-1.1 коэффициент составляет 2,5, а для «Дом-Строя» — 2,74.

Если бы здание строили по стандартному коэффициенту, площадь квартир была бы 26 435 кв. м. Однако по повышенному коэффициенту проект предусматривает возведение 28 972 кв. м.

— Показатель применим после предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, — отмечается в пометке документа.

Застройщик также обязуется благоустроить участок улицы Кирова от Маковского до Шевченко площадью 1662 квадратных метра (166 на 10 метров) и создать 83 дополнительных учебных места в здании по адресу Якушева, 21.

Ранее анонсированный детский сад, который должен был разместиться в этом здании и указывался на презентации проекта в 2023 году, из планов исчез.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске для застройщиков, участвующих в КРТ, разрабатывают налоговые льготы.