В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

МВД России предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных митингах и вовлечение в них иных лиц.

В интернете, включая мессенджеры и соцсети, часто появляются призывы к участию в несогласованных акциях 27–29 марта и другим противоправным действиям по всей стране.

Участие в несогласованных акциях, а также вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влечет за собой уголовную и административную ответственность. Попытки проведения таких мероприятий будут незамедлительно пресечены. Всех организаторов и участников задержат, подчеркнули в пресс-центре.

Распространение материалов с ложной информацией о работе органов власти или содержащих призывы к противоправным действиям, а также содействие их тиражированию могут быть расценены как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки, отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует россиянам не поддаваться на провокационные заявления организаторов несанкционированных мероприятий и избегать посещения указанных ими мест проведения акций. Ведомство также предупреждает о необходимости предотвращения необдуманных поступков со стороны своих близких, детей и знакомых.

В министерстве подчеркнули, что взрослые, будь то родители или опекуны, обязаны контролировать поведение детей в интернете. Если несовершеннолетние совершают противоправные деяния, связанные с участием в несанкционированных акциях, их родители могут быть привлечены к административной ответственности.

С 14 марта в интернете начали распространяться ролики, призывающие россиян выйти на митинги против интернет-блокировок. Некоторые партии пытались согласовать публичные акции против ограничений в сети в разных городах страны, но местные власти чаще всего отказывали им.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram.