Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ведомство напомнило о возможном привлечении к уголовной и административной ответственности

МВД России предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных митингах и вовлечение в них иных лиц.

В интернете, включая мессенджеры и соцсети, часто появляются призывы к участию в несогласованных акциях 27–29 марта и другим противоправным действиям по всей стране.

Участие в несогласованных акциях, а также вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влечет за собой уголовную и административную ответственность. Попытки проведения таких мероприятий будут незамедлительно пресечены. Всех организаторов и участников задержат, подчеркнули в пресс-центре.

Распространение материалов с ложной информацией о работе органов власти или содержащих призывы к противоправным действиям, а также содействие их тиражированию могут быть расценены как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки, отметили в ведомстве.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует россиянам не поддаваться на провокационные заявления организаторов несанкционированных мероприятий и избегать посещения указанных ими мест проведения акций. Ведомство также предупреждает о необходимости предотвращения необдуманных поступков со стороны своих близких, детей и знакомых.

В министерстве подчеркнули, что взрослые, будь то родители или опекуны, обязаны контролировать поведение детей в интернете. Если несовершеннолетние совершают противоправные деяния, связанные с участием в несанкционированных акциях, их родители могут быть привлечены к административной ответственности.

С 14 марта в интернете начали распространяться ролики, призывающие россиян выйти на митинги против интернет-блокировок. Некоторые партии пытались согласовать публичные акции против ограничений в сети в разных городах страны, но местные власти чаще всего отказывали им.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram.

Источник фото: нейросеть Алиса.

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Митинг МВД

906
0
0
На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске к выходным ожидается потепление: температура поднимется выше нуля, и дождь прекратится.

Согласно информации от Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске в субботу, 28 марта, температура воздуха немного понизится. Ночью она будет колебаться в пределах от −1 до −3 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +3…+5 градусов, без осадков. В целом по области ночные температуры опустятся до 0…−5 градусов, а днём сохранятся в диапазоне +3…+8 градусов.

Читать полностью

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске участились случаи отказа банков в приеме у частных лиц долларовых банкнот из-за ужесточения требований к виду и состоянию иностранной валюты. Об этом сообщают жители города, которые периодически выезжают за границу и в связи с этим совершают валютные операции. Infopro54 сделал фотографии нескольких банкнот, не прошедших установленный фильтр. На них видно, что поводом для отказа в обмене валюты может стать даже едва заметное маленькое пятно.

Свою историю с обменом долларов редакции Infopro54 рассказала жительница Новосибирска, которая 23 марта обратилась в банк «Левобережный». Она пояснила, что ранее не раз совершала валютные операции, в том числе и в этом банке, но впервые столкнулась с отказом в приеме банкнот.

Читать полностью

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Автор: Артем Рязанов

26 марта в Магнитогорске прошёл второй матч плей-офф Кубка Гагарина 2026 года между командами «Сибирь» и «Металлург».

Хозяева продемонстрировали уверенную игру, не оставив «Сибири» ни единого шанса на успех. Они забросили по одной шайбе в первом периоде, две — во втором и ещё две — в третьем. Итоговый счёт матча — 5:1 в пользу хозяев.

Читать полностью

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Тем не менее, показатели региона заметно выше средних по Сибирскому федеральному округу, где общий объем просроченной задолженности составил 187,7 млрд рублей, а доля проблемных кредитов — около 9,8%. Среди соседних территорий хуже ситуация только в Красноярском крае, где накопилось 33,8 млрд долгов. В Кемеровской области этот показатель равен 28,6 млрд, в Иркутской — 27,6 млрд рублей. При этом доля просрочки в Иркутской области составила 10,22%, а в Омской, несмотря на меньший объем долга (18,8 млрд рублей), держится на уровне 10,4%.

Читать полностью

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области регистрируют рост цен на куриные яйца. С начала 2026 года наблюдаемая яичная инфляция (так называют оценку цен населением) составила 16–18%, официальная — 11,8%.

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена куриных яиц на 23 марта в регионе составляла 111,96 рубля за десяток. В начале года (на 12 января) — 100,13 рубля. По наблюдениям потребителей, в настоящее время в большинстве магазинов Новосибирска яйца продаются по цене не ниже 120 рублей.

Читать полностью

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности