Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Дата:

Несмотря на развитие цифровых каналов и появление новых инструментов продвижения, SMS-рассылки остаются одним из самых прямых способов коммуникации с клиентом

Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.

Рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (входит в Билайн Adtech, подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес) подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с SMS-коммуникациями.

  1. Определить цель рассылки

Перед запуском важно понять, какую задачу должна решить кампания и по каким метрикам будет оцениваться ее эффективность.

Например, цель может заключаться в увеличении повторных покупок на 20% или в возврате клиентов, которые давно не взаимодействовали с брендом.

  1. Выделить целевую аудиторию

Следующий шаг — определить портрет клиента и разделить аудиторию на сегменты. Чем точнее выбран сегмент, тем выше вероятность отклика.

Например, можно выделить мужчин 25-40 лет, которые интересовались покупкой недвижимости в последние три месяца. Обычно для этих целей интернет-ресурсы сегментируются в группы по тематике и категориям. На сервере обрабатываются категории сайтов, на основании чего предиктивными математическими моделями определяется возможный интерес пользователя.

Для формирования аудитории используются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

  1. Проверить гипотезы

Разные сегменты аудитории по-разному реагируют на предложения. Поэтому важно тестировать гипотезы — например, время отправки или формат предложения.

Часть клиентов может активнее реагировать на сообщения в выходные, а часть — вечером в будние дни.

  1. Подготовить текст сообщения

SMS-сообщение должно быть понятным и ценным для получателя. Важно обозначить выгоду для клиента и предложить конкретное действие.

Например: «Только 19-20 марта: скидка 10% на выбранный любимый товар. Купить: ссылка».

  1. Учитывать формат сообщения

Длина и структура текста влияют на результат рассылки. По данным исследований Билайн Adtech, короткие сообщения чаще работают на охват, запоминаемость и узнаваемость бренда, тогда как более развернутые тексты показывают более высокий CTR и приводят к кликам.

При подготовке рассылки важно учитывать задачу кампании — повышение узнаваемости или привлечение трафика — и выбирать формат сообщения исходя из этой цели.

6. Использовать узнаваемое имя отправителя

Имя отправителя — важный фактор доверия. Лучше использовать название бренда, чтобы получатель сразу понимал источник сообщения.

Например, вместо общего имени «BrandInfo» — название вашей компании или бренда.

7. Запустить тестовую рассылку

Перед масштабным запуском рассылку рекомендуется протестировать на небольшой аудитории. После анализа показателей отклика и конверсии успешный вариант можно масштабировать.

Даже небольшие изменения могут заметно повысить эффективность сообщения. Ниже приводятся примеры двух рассылок: после доработки второе предложение становится более релевантным аудитории, а конкретика в тексте помогает быстрее принять решение о переходе по ссылке.

  • Было:

Параметры рассылки: широкая аудитория мужчин в Москве.

Имя отправителя: BrandInfo.

Текст: «Цветы по оптовым ценам. Заказать букет: ссылка».

  • Стало:

Параметры рассылки: мужчины в Москве, интересовавшиеся цветами в последние 24 часа.

Имя отправителя: FlowersAlmanac.

Текст: «Подарите заботу любимым. Свежие розы от 60 руб./шт. Доставка за час. Выбрать букет: сайт».

Последовательный подход — от постановки цели до тестирования — позволяет сделать SMS-рассылку более адресной и повысить ее эффективность.

Erid: F7NfYUJCUneTVTAGBmZf

Реклама. Рекламодатель: ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru
Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : Билайн

3 709
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Общество

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Право&Порядок

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Общество Финансы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Общество

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Бизнес

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Власть Недвижимость Общество

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Общество

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Право&Порядок

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности