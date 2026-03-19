Деревню под Новосибирском, которую едва не смыла Обь, признают мертвой

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В Сузунском районе готовится к ликвидации деревня Тараданово.

В 1962 году в Новосибирской области появилась станция «Тараданово». Она быстро стала «призраком» из-за роковой ошибки проектировщиков: место для нее выбрали слишком близко к воде, и река едва не смыла постройки.

Как рассказал специалист по геологии и древнему миру Геннадий Дашкевич, точная дата основания станции в Сузунском районе до сих пор неизвестна. Она находилась на ветке, ведущей с Алтайского края до Камня-на-Оби. Именно на этой магистрали и появился разъезд «Тараданово».

В небольшом поселке при станции насчитывалось несколько десятков домов, были магазин и вокзал. Но со временем вода стала размывать берег, и станция оказалась буквально на краю обрыва. Руководство дороги приняло решение перенести объекты вглубь леса, подальше от воды.

— Что-то перенесли, но жилые дома, водонапорная башня и вокзал остались на той ветке. Постепенно закрыли и железную дорогу. Сейчас на месте когда-то развивающейся деревушки находятся сгнившие доски и кирпичи, — отметил Дашкевич изданию ГОРСАЙТ.

Геолог пояснил, что первоначальное расположение станции было выбрано ошибочно. В результате деревня осталась заброшенной. В лесной глуши среди полуразрушенных заборов уцелела только водонапорная башня — теперь она словно маяк напоминает о прошлом присутствии человека.

— Если сегодня посмотреть современные онлайн-карты, то сверху хорошо видно, как шла старая железная дорога, и где теперь располагается новая. Сверху даже можно заметить размытое полотно, — поделился собеседник.

После того как угроза наводнения стала очевидной, в деревне еще какое-то время оставались несколько жителей, но вскоре уехали и они. Тогда станцию решили закрыть окончательно. Чтобы официально ликвидировать населенный пункт, нужно было, чтобы он опустел. Так и случилось.

В феврале 2026 года вышло официальное постановление правительства Новосибирской области об упразднении деревни Тараданово. После этого ее исключат из административно-территориального реестра, а земли переведут в категорию межселенных территорий.

Отметим, что в регионе это регулярная практика. Только за последние два года из реестра исчезли несколько населенных пунктов. В 2024 году прекратили существование деревни Кругленькая и Селиваново, а в 2025-м — Абрамовка, Верхотуровка, Рыбкинск, а также поселки Барановский, Капралово и Зырянка.Ранее редакция сообщала о том, что минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня.

Источник фото: нейросеть Алиса

Более двухсот лет назад были основаны шесть деревень Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:

Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.

Читать полностью

Депутаты Заксобрания упразднили еще две деревни в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Депутаты Заксобрания Новосибирской области упразднили еще две деревни в Болотнинском районе. Речь идет о деревне Абрамовка Байкальского сельсовета (второе чтение) и деревне Рыбкинск Кунчурукского сельсовета (первое чтение). В настоящее время в них не проживает ни одного человека, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения.

Законопроект об упразднении деревни Абрамовка депутаты рассмотрели в первом чтении на декабрьской сессии. За это время никаких вопросов или дополнений в комитет не поступило. Во втором чтении закон был принят единогласно.

Читать полностью
