Мэрия Новосибирска объявила аукцион по продаже двух зданий-памятников на улице Якушева. Речь идет о домах № 142 и 144, входящих в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. Аукцион в электронной форме назначен на 16 января 2026 года.

Оба здания, построенные в 1913 и 1916 годах, имеют статус объектов культурного наследия регионального значения и находятся в неудовлетворительном состоянии согласно актам технического осмотра 2022 и 2024 годов. Начальная цена каждого лота составляет 1 рубль. При этом кадастровая стоимость дома по адресу Якушева, 142 определена в 5, 7 миллиона рублей, а дома по адресу Якушева, 144 — 7,3 миллиона рублей. Для участия в торгах необходим задаток в размере 1, 2 миллиона рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно.

Условия приватизации утверждены постановлениями мэрии. Новый собственник обязан будет выполнить работы по сохранению памятника в соответствии с охранными обязательствами, утвержденными государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Одновременно с договором купли-продажи с покупателем заключается договор аренды земельного участка под зданием. Арендная плата установлена в размере 1 рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса по продаже здания.

Указанные дома оказались в центре скандала в марте 2024 года, когда неожиданно начался их снос. После вмешательства общественности работы были остановлены.

— Мы регулярно ходим в госинспекцию с вопросами по домам №142 и №144 по улице Якушева. Эти здания были построены в период с 1912 по 1915 годы в комплексе сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. Было бы правильно, чтобы все восемь объектов этого комплекса, включая водонапорную башню, рассматривались как ансамбль. Но, к сожалению, инспекция нас не слышит. То есть та же ситуация, что с военным городком. Если его в свое время не сделали ансамблем, то сейчас уже они рассматриваются как разрозненные объекты. С прошлого года длится история о попытке разрушить эти памятники. Снос был остановлен благодаря вмешательству общественников. Сейчас эти дома стоят не законсервированными, — сообщила Infopro54 архитектор, член Новосибирского Союза Архитекторов; руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

С августа 2025 года оба дома включены в каталог федеральной программы льготного кредитования проектов восстановления объектов культурного наследия. Это позволяет потенциальному инвестору претендовать на кредит по льготной ставке, которая для Новосибирской области составляет 9% годовых.

Ранее редакция сообщала, что водонапорная башня из этого же комплекса железнодорожных зданий и сооружений попала в зону КРТ.