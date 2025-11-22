Жителям Новосибирской области начислили более 3,2 млрд рублей транспортного налога

В Новосибирской области в 2025 году увеличилось количество плательщиков транспортного налога. Общая сумма налога, предъявленная к уплате, выросла более чем на 100 миллионов рублей.

До 1 декабря 2025 года физические лица должны заплатить имущественные налоги за 2024 год. Самые большие поступления в региональные бюджеты обеспечиваются налогом на недвижимость и транспортный налог.

— В 2025 году в Новосибирской области транспортный налог должны уплатить 742 572 физических лица. Общая сумма исчисленных транспортных налогов в регионе составляет более 3,2 миллиарда рублей, — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

В прошлом году транспортный налог платили 736 430 жителей региона. Сумма налога, предъявленного к уплате, составляла 3,1 миллиарда рублей. Увеличение этого показателя в текущем году объясняется не только тем, что плательщиков стало больше на 6142 человека. В текущем году в Новосибирской области выросли ставки транспортного налога. В качестве примера придем сравнение сумм от читателя Infopro54 года. В 2024 году за свой автомобиль Volvo он заплатил 3919 рублей транспортного налога, в 2025 году ему насчитали 7800 рублей.

В налоговой службе отмечают, что задолженность по имущественным налогам в Новосибирской области уменьшается. Но при этом ФНС через суд взыскивает с физлиц миллиардные суммы.

Ранее редакция рассказывала о рекордных суммах транспортного налога и о самых больших налогах на недвижимость физлиц.