В Новосибирске каршеринговый автомобиль сбил шесть человек на остановке

Поздно вечером 8 октября на улице Кирова в Новосибирске автомобиль Volkswagen Polo на большой скорости въехал на остановку общественного транспорта и сбил шесть человек. Всем потребовалась медицинская помощь.

Минздрав Новосибирской области сообщает, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Известно, что один человек в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 21:45. Автомобиль снес часть металлического ограждения. По фотографиям, сделанным на месте аварии, можно сделать определенные выводы о скорости, с которой двигалась машина. У нее сработали подушки безопасности, сильно повреждена передняя часть.

По данным МВД, автомобилем управлял 18-летний водитель. У него выявлены признаки алкогольного опьянения. Сообщается, что ни он, ни его пассажиры не пострадали. Volkswagen Polo брендирован как каршеринговый автомобиль. На его номере код региона 799. Такие номера выдаются в Москве.

По данным прокуратуры Новосибирской области, предварительно установлено, что доступ к арендованному автомобилю водитель получил благодаря аккаунту иного лица.

Ранее редакция сообщала о снижении минимального возраста для возможности оформления автомобиля в аренду.