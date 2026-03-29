В Новосибирске на ГБШ закрыли ларьки, где мигранты торговали мясом

В Новосибирске прекратили работу ларьки в мясных рядах на Гусинобродском шоссе. Это произошло на следующий день после публикации материала Infopro54 о том, что в этих рядах продавцы не показывают покупателям ветеринарно-сопроводительные документы на мясо.

Материал о мясных рядах рядом с трамвайным кольцом на улице Волочаевской был опубликован утром 26 марта. Во второй половине дня 27 марта редакции сообщили, что все ларьки закрывают. 28 марта журналист Infopro54 снова посетил это место и убедился в том, что торговля мясом сейчас не ведется. Все ларьки, в которых еще два дня назад было большое количество туш и разделанного мяса, не работал, товар вывезен.

По наблюдениям местных жителей, раньше эти точки работали без выходных. С чем связано закрытие и сколько оно продлится, точно неизвестно.

Вокруг трамвайного кольца на Волочаевской в общей сложности расположены порядка тридцати ларьков. По примерным подсчетам, мясом торгуют 15–20. Продавцами там работают выходцы из стран ближнего зарубежья. У каждого ларька есть номер, и, судя по репликам торговцев, есть какая-то администрация этих торговых рядов. Но на вопросы, где она находится и кто там главный, они отвечают сбивчиво или говорят, что не понимают.

Согласно ответу мэрии на запрос Infopro54, земельный участок у трамвайного кольца находится в частной собственности. В марте текущего года было проведено обследование территории, и его результатом стало письмо администрации Дзержинского района в Россельхознадзор и управление ветеринарии по Новосибирской области о торговле мясом в нестационарных торговых объектах. Указанные госслужбы просили провести проверку в рамках полномочий. Редакция будет публиковать официальные ответы по поводу мясных рядов и другой торговле на Гусинобродском шоссе по мере их поступления.

