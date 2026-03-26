В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

Жители Новосибирска на фоне истории с пастереллезом, изъятия скота и сокращения поставок на рынки местной говядины обратили внимание на то, как ведется торговля мясом рядом с Гусинобродским шоссе, на трамвайном кольце на улице Волочаевской. Они сообщают, что покупателям здесь не показывают ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на мясо. Редакция Infopro54 решила это проверить.

По словам местных жителей, когда мясные ряды на крупных городских рынках опустели, на трамвайном кольце на Волочаевской бойко шла торговля мясом не только в многочисленных ларьках, но и с машин.

— Тут за последние несколько лет образовалось что-то вроде мясного рынка. Возле [трамвайного] кольца сначала было буквально три-четыре ларька с мясом, но к ним достраивались новые. Теперь здесь около пятнадцати ларьков. Там работают выходцы из стран ближнего зарубежья. Их покупатели — в основном мигранты, которых в этом районе много. Я там покупала мясо пару раз. Последний раз — на прошлой неделе. Начитавшись про то, что в области с коровами происходит, я решила у продавца спросить ветеринарную справку. Сказал, что начальник привезет через час. Конечно, час я ждать не стала. Мясо купила, но вся измучилась: не знаю, можно ли такому доверять. С машин я покупать не рискую, они тут бывают, — рассказала Infopro54 жительница улицы Волочаевской.

Журналист Infopro54 не обнаружил на трамвайном кольце и на прилегающем участке, который местные называют «полем чудес», машин с мясом. А вот история с ларьками, в которых ветеринарно-сопроводительные документы не показывают, подтвердилась. Ни в одном из мясных ларьков, где журналист, как обычный покупатель, просил показать эти документы, ВСД не оказалось. Продавцы говорили, что все справки есть, но у каждого было объяснение, почему сейчас показать их не могут. И никто не смог показать клейменую говядину и баранину несмотря на большое количество туш и разделанного мяса: продавцы уверяли, что части туш, на которых были клейма, проданы. Три разговора были зафиксированы.

— Всё у шефа. Сейчас я позвоню ему, он придет. Через час приедет свежее мясо, старое мясо уже закончилось, — сказал первый продавец (разговор проходил в ларьке, где кругом туши животных). — Мясо у нас клейменое. [Иначе] не пускают же на рынок мясо продать. Справка есть, у нас все есть. У нас здесь комиссия, каждый день врач ходит. У нас свои ветеринары. У нас свои фермы. Вот только сейчас фермеры ушли. Вот эту фотку вам покажу — вот такая справка у нас будет, и на мясо тоже печать есть. Справка будет в администрации. Печать ставится на задок — уже мясо закончилось, — так сказал продавец в другом ларьке, где тоже везде было мясо. — Сейчас справки нету здесь. Клейма тоже сейчас нету. Мясо у нас из Раздольного, там мясо сдают, — это ответ продавца из третьего ларька.

Чем дольше длился разговор с продавцами и чем больше уточняющих вопросов задавал журналист, тем хуже они говорили по-русски.

Согласно действующим в России нормам и правилам, продавцы мяса обязаны предъявлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) по требованию покупателей. Это требование закреплено законодательством РФ и связано с системой контроля продукции животного происхождения. ВСД подтверждают безопасность продукции, её происхождение и прохождение ветеринарного контроля. Они оформляются в системе «Меркурий» и сопровождают каждую партию мяса при производстве, перемещении и реализации.

Клеймо на мясе тоже является знаком того, что оно прошло ветеринарный контроль. Обязанность по клеймению возложена на ветеринарную службу. Процедура проводится после убоя животного и ветеринарно-санитарной экспертизы. Клеймение осуществляется непосредственно на мясокомбинатах, убойных пунктах или площадках под контролем госветнадзора. Без ветеринарного клейма реализация мяса на рынках и в торговой сети запрещена. Есть две основных печати, которые ставятся на мясе. Прямоугольное клеймо (предварительный осмотр) подтверждает, что мясо получено от животных, прошедших осмотр в хозяйствах, благополучных по карантинным заболеваниям. Овальное клеймо (ветеринарное) подтверждает, что мясо прошло полную ветеринарно-санитарную экспертизу и признано годным для реализации в торговых сетях, на рынках и для переработки без ограничений. Эксперты напоминают, что потребителям надо обращать внимание на клейма и помнить о своем праве требовать показать ветеринарно-сопроводительные документы на мясо.

Добавим несколько моментов, которые касаются места, в котором расположены указанные мясные ряды. С ним связана давняя история борьбы муниципалитета с самостроями и несанкционированной торговлей: в 2019 году здесь снесли семь незаконных объектов, в 2021 году — торговый центр, признанный одним из самых больших самостроев в городе. Сейчас территория вновь плотно заставлена торговыми точками. Infopro54 направил запрос в мэрию Новосибирска о том, сколько из них работают на законных основаниях. Также направлены запросы в контрольно-надзорные органы о правилах торговли мясом в ларьках и о проверках таких объектов. По мере поступления ответов редакция их опубликует.

