В Новосибирске в ларьках у ГБШ покупателям не показывают ветсправки на мясо

Автор: Мария Гарифуллина

Мясные ряды образовались на трамвайном кольце, где муниципалитет боролся с самостроями и стихийной торговлей

Жители Новосибирска на фоне истории с пастереллезом, изъятия скота и сокращения поставок на рынки местной говядины обратили внимание на то, как ведется торговля мясом рядом с Гусинобродским шоссе, на трамвайном кольце на улице Волочаевской. Они сообщают, что покупателям здесь не показывают ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на мясо. Редакция Infopro54 решила это проверить.

По словам местных жителей, когда мясные ряды на крупных городских рынках опустели, на трамвайном кольце на Волочаевской бойко шла торговля мясом не только в многочисленных ларьках, но и с машин.

— Тут за последние несколько лет образовалось что-то вроде мясного рынка. Возле [трамвайного] кольца сначала было буквально три-четыре ларька с мясом, но к ним достраивались новые. Теперь здесь около пятнадцати ларьков. Там работают выходцы из стран ближнего зарубежья. Их покупатели — в основном мигранты, которых в этом районе много. Я там покупала мясо пару раз. Последний раз — на прошлой неделе. Начитавшись про то, что в области с коровами происходит, я решила у продавца спросить ветеринарную справку. Сказал, что начальник привезет через час. Конечно, час я ждать не стала. Мясо купила, но вся измучилась: не знаю, можно ли такому доверять. С машин я покупать не рискую, они тут бывают, — рассказала Infopro54 жительница улицы Волочаевской.

Журналист Infopro54 не обнаружил на трамвайном кольце и на прилегающем участке, который местные называют «полем чудес», машин с мясом. А вот история с ларьками, в которых ветеринарно-сопроводительные документы не показывают, подтвердилась. Ни в одном из мясных ларьков, где журналист, как обычный покупатель, просил показать эти документы, ВСД не оказалось. Продавцы говорили, что все справки есть, но у каждого было объяснение, почему сейчас показать их не могут. И никто не смог показать клейменую говядину и баранину несмотря на большое количество туш и разделанного мяса: продавцы уверяли, что части туш, на которых были клейма, проданы. Три разговора были зафиксированы.

— Всё у шефа. Сейчас я позвоню ему, он придет. Через час приедет свежее мясо, старое мясо уже закончилось, — сказал первый продавец (разговор проходил в ларьке, где кругом туши животных).

— Мясо у нас клейменое. [Иначе] не пускают же на рынок мясо продать. Справка есть, у нас все есть. У нас здесь комиссия, каждый день врач ходит. У нас свои ветеринары. У нас свои фермы. Вот только сейчас фермеры ушли. Вот эту фотку вам покажу — вот такая справка у нас будет, и на мясо тоже печать есть. Справка будет в администрации. Печать ставится на задок — уже мясо закончилось, — так сказал продавец в другом ларьке, где тоже везде было мясо.

— Сейчас справки нету здесь. Клейма тоже сейчас нету. Мясо у нас из Раздольного, там мясо сдают, — это ответ продавца из третьего ларька.

Чем дольше длился разговор с продавцами и чем больше уточняющих вопросов задавал журналист, тем хуже они говорили по-русски.

Согласно действующим в России нормам и правилам, продавцы мяса обязаны предъявлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) по требованию покупателей. Это требование закреплено законодательством РФ и связано с системой контроля продукции животного происхождения. ВСД подтверждают безопасность продукции, её происхождение и прохождение ветеринарного контроля. Они оформляются в системе «Меркурий» и сопровождают каждую партию мяса при производстве, перемещении и реализации.

Клеймо на мясе тоже является знаком того, что оно прошло ветеринарный контроль. Обязанность по клеймению возложена на ветеринарную службу. Процедура проводится после убоя животного и ветеринарно-санитарной экспертизы. Клеймение осуществляется непосредственно на мясокомбинатах, убойных пунктах или площадках под контролем госветнадзора. Без ветеринарного клейма реализация мяса на рынках и в торговой сети запрещена. Есть две основных печати, которые ставятся на мясе. Прямоугольное клеймо (предварительный осмотр) подтверждает, что мясо получено от животных, прошедших осмотр в хозяйствах, благополучных по карантинным заболеваниям. Овальное клеймо (ветеринарное) подтверждает, что мясо прошло полную ветеринарно-санитарную экспертизу и признано годным для реализации в торговых сетях, на рынках и для переработки без ограничений. Эксперты напоминают, что потребителям надо обращать внимание на клейма и помнить о своем праве требовать показать ветеринарно-сопроводительные документы на мясо.

Добавим несколько моментов, которые касаются места, в котором расположены указанные мясные ряды. С ним связана давняя история борьбы муниципалитета с самостроями и несанкционированной торговлей: в 2019 году здесь снесли семь незаконных объектов, в 2021 году — торговый центр, признанный одним из самых больших самостроев в городе. Сейчас территория вновь плотно заставлена торговыми точками. Infopro54 направил запрос в мэрию Новосибирска о том, сколько из них работают на законных основаниях. Также направлены запросы в контрольно-надзорные органы о правилах торговли мясом в ларьках и о проверках таких объектов. По мере поступления ответов редакция их опубликует.

Фотографии и коллаж Infopro54

Летом улица Ленина в Новосибирске превратится в фестивальную площадку

В летний сезон 2026 года ключевым событием в туристической жизни Новосибирской области станет трансформированный форум «Дикоросы». Впервые он пройдет не в загородном формате, а в самом центре Новосибирска — на улице Ленина. С 9 по 12 июля центральная магистраль будет полностью перекрыта, превратившись в интерактивную площадку. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

— Форум будет совмещен с мероприятиями под федеральным брендом «Путешествуй». Улица Ленина будет перекрыта. Ключевая особенность изменений и трансформации этого форума — большое мероприятие, которое будет интересно и гостям из других регионов, и жителям Новосибирской области, — рассказала замминистра.

На площади Маркса в Новосибирске вспыхнул пожар

Автор: Юлия Данилова

Сегодня утром площадь Маркса затянуло черным дымом. Возгорание произошло на внутреннем дворе строящегося комплекса апартаментов «Аэрон».

Судя по комментариям очевидцев, на стройке горят бытовые вагончики. На месте работает пожарный расчет.

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Автор: Артем Рязанов

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

«Смерть малого бизнеса откладывается»: ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Автор: Артем Рязанов

На сайте ФАС России появились разъяснения в ответ на консолидированный межассационный запрос к федеральным органам власти, инициированный АКАР (Ассоциацией коммуникационных агентств России).

В ведомстве заявили, что правила размещения рекламы в Telegram и YouTube начнут действовать только к концу 2026 года.

За замену зимних колес новосибирским водителям придется заплатить до 6000 рублей

Автор: Артем Рязанов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона советует новосибирским водителям внимательно следить за погодой и своевременно переходить на летнюю резину.

Оптимальная температура для перехода — от +5 до +7°C. При таких условиях зимние шины начинают утрачивать свои качества и быстрее изнашиваются, в то время как летние шины демонстрируют лучшее сцепление с дорогой, быстрый тормозной путь как на сухой, так и на мокрой трассе, а также улучшенную управляемость и снижение расхода топлива.

