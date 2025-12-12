В Новосибирске на выходных ожидаются снегопады и потепление

На завершающейся неделе в Новосибирске стояли сильные морозы: до -30 градусов. Но уже на выходных синоптики обещают потепление.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в субботу, 13 декабря, морозы ночью ослабнут до -11…-13 градусов. Днем температура поднимется до -2…-4 градусов. Но погода не будет спокойной: синоптики обещают снегопад и порывистый ветер до 14 м/с.

По народным приметам, если в этот день снег ложился устойчивым покровом, то зима обещала быть долгой, а снег пролежал бы около 110 дней. Ясная морозная погода сулила богатый урожай летом и удачный сельскохозяйственный год. Тёплая и слякотная погода, напротив, считалась предвестником слабого урожая и неблагоприятного лета. А яркое и «живое» пламя в печи предвещало скорые крепкие морозы. Если же огонь был бледным и дымным, это означало, что скоро начнётся оттепель.

В воскресенье, 14 декабря, ночью температура опустится до -3…-5 градусов, а днем воздух прогреется до -1…-3 градусов, ожидается небольшой снег. Ветер утихнет, его скорость составит 4-9 м/с.

По народным приметам, если снег в этот день летит хлопьями, ждите ненастной погоды. Иней предвещает обильные росы летом. Переливающиеся звёзды на небе — к вьюге. Глухой собачий лай — скоро пойдёт снег. Низко плывущие облака сулят похолодание, а северный ветер усиливает мороз. Красноватый круг вокруг луны предвещает снег.

Ранее редакция сообщала о том, что нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска.