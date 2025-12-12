Минтруд сократил перечень работ, запрещенных для подростков, до 67

Минтруд России подготовил проект нового перечня работ, запрещенных для несовершеннолетних. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Согласно Трудовому кодексу (статья 265), лицам до 18 лет запрещено трудиться на вредных и опасных производствах, подземных работах, а также на должностях, которые могут нанести ущерб их здоровью или нравственному развитию. Конкретный перечень таких работ утверждается правительством. С 1 сентября 2025 года эти полномочия переданы Минтруду.
Новый проект кардинально меняет подход. Вместо действующего списка, утвержденного в 2000 году и содержащего 2198 конкретных профессий и видов работ, предложен укрупненный перечень из 67 видов деятельности. Они сгруппированы в пять основных блоков:
Предполагается, что обновленный перечень вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2032 года. Переход на отраслевой подход призван сделать регулирование более гибким и современным.
По данным сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», в июле 2025 года просмотры работодателями Новосибирской области резюме кандидатов 14-17 лет выросли по отношению к прошлому году на 21%. Эксперты высказывали мнение, что интерес работодателей вызван кадровым дефицитом, поэтому они «используют максимум инструментов».
Ранее редакция сообщала о тонкостях оформления трудового договора для подростков.
