Минтруд сократил перечень работ, запрещенных для подростков, до 67

Минтруд России подготовил проект нового перечня работ, запрещенных для несовершеннолетних. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно Трудовому кодексу (статья 265), лицам до 18 лет запрещено трудиться на вредных и опасных производствах, подземных работах, а также на должностях, которые могут нанести ущерб их здоровью или нравственному развитию. Конкретный перечень таких работ утверждается правительством. С 1 сентября 2025 года эти полномочия переданы Минтруду.

Новый проект кардинально меняет подход. Вместо действующего списка, утвержденного в 2000 году и содержащего 2198 конкретных профессий и видов работ, предложен укрупненный перечень из 67 видов деятельности. Они сгруппированы в пять основных блоков:

Запрещенные работы независимо от вида экономической деятельности (работы во вредных и (или) опасных условиях труда; геолого-разведочные работы и топографо-геодезические работы в составе отдельных геологоразведочных и геодезических партий; связанные с применением вредных веществ 1-3 класса опасности и с применением вредных веществ 1-4 класса опасности, превышающих ПДК и др);

Работы с риском воздействия вредных химических веществ и аэрозолей (работы в деревообрабатывающем, целлюлозно-бумажном, гидролизном, сульфатно-спиртовом и лесохимическом производстве, связанные с применением вредных веществ 1 — 4 класса опасности, лаковых покрытий, синтетических клеев и смол; связанные со сбором, удалением, переработкой, захоронением и промышленным уничтожением отходов и др);

Работы с риском воздействия опасных физических факторов (например, работы по бурению скважин и по обслуживанию магистральных трубопроводов);

Работы с риском воздействия биологических факторов (например, работы по производству медикаментов, витаминов, медицинских бактерийных и биологических препаратов и материалов);

Работы, которые могут причинить вред нравственному развитию подростка (например, работы в ночных клубах, барах, кабаре, а также в банях, саунах; работы в сфере ритуальных услуг и др).

Предполагается, что обновленный перечень вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать в течение шести лет — до 1 сентября 2032 года. Переход на отраслевой подход призван сделать регулирование более гибким и современным.

По данным сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», в июле 2025 года просмотры работодателями Новосибирской области резюме кандидатов 14-17 лет выросли по отношению к прошлому году на 21%. Эксперты высказывали мнение, что интерес работодателей вызван кадровым дефицитом, поэтому они «используют максимум инструментов».

Ранее редакция сообщала о тонкостях оформления трудового договора для подростков.