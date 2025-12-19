Треть покупателей новостроек в Новосибирске получают скидку

Доля сделок с дисконтированием в общем объеме реализации на рынке новостроек в ноябре в Новосибирске достигла 36,6%. Средний размер дисконта составил около 609 тысяч рублей или 6,4% от первоначально указанной цены в прайс-листе застройщика. Об этом сообщили аналитики «Объектив.РФ». Всего за месяц в городе реализовано 1470 квартир.

— Подобная практика становится новой нормой рынка, где заявленные цены служат скорее ориентиром, чем конечной стоимостью сделки, — констатируют эксперты сервиса.

Начальник отдела аналитики девелоперской компании «Новый мир», эксперт «Объектив.РФ» в Новосибирске Игорь Нахабин добавляет, что дисконт позволяет ускорить сделку, а также является хорошим способом получения наличных средств от клиента, так как не несет дополнительных потерь для девелопера.

— Такие манипуляции в большинстве случаев уже заложены в ценообразование. Для покупателей сейчас хорошая возможность обновить жилье: использовать семейную ипотеку, просить сниженную ставку, — рассуждает Нахабин.

При этом он уверен, что на крупный лот проще получить индивидуальные условия покупки. Так, по данным сервиса, 29,3% сделок с новостройками в городе были проведены с дополнительной наценкой. То есть ориентировочная стоимость реализованных лотов превышала цену, изначально заявленную девелопером в открытых источниках.

— В индивидуальные условия покупки входит опциональная отделка, либо приобретение квартиры на специальных условиях: рассрочка, субсидия ПВ или субсидия ипотечной ставки. Это может увеличить фактическую стоимость сделки, — поясняют аналитики сервиса.

К трендам рынка представители площадки относят уход девелоперов от прозрачного ценообразования. На смену ему приходят гибкая система скидок и спецпредложений. Это позволяет компаниям более эффективно адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Средняя цена квадратного метра в продаже на середину декабря в городе составляет 173,8 тысяч руб.

Ранее независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что скидки на новостройки города сегодня варьируются от 3% до 35%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы предпочитают покупать квартиры с отделкой, чтобы сэкономить.