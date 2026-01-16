В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C

В Новосибирске в предстоящие выходные сохранится морозная погода.

—В период 17-20.01 сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 °С и ниже, — говорится в сообщении Западно-сибирского УГМС.

В ночные и утренние часы субботы, 17 января, температура в пригороде может опуститься до −39 °C. Днём столбик термометра покажет около −32 °C.Осадков не ожидается, но ощущение холода будет сильнее из‑за северного и северо‑восточного ветра. Его скорость достигнет 7 м/с.

Воскресенье, 18 января, темное время суток и утром температура останется на прежнем уровне — около −39 °C. Днём немного похолодает: ожидается от −30 °C до −32 °C.Ветер сменится на восточный, но его сила сохранится — до 7 м/с. Осадков, как и в субботу, не будет.

