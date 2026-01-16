Поиск здесь...
Общество

В Новосибирске на выходных ударят морозы до -40 °C

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Гидрометцентр объявил предупреждение об аномальных холодах

В Новосибирске в предстоящие выходные сохранится морозная погода.

—В период 17-20.01 сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 °С и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 °С и ниже, — говорится в сообщении Западно-сибирского УГМС.

В ночные и утренние часы субботы, 17 января, температура в пригороде может опуститься до −39 °C. Днём столбик термометра покажет около −32 °C.Осадков не ожидается, но ощущение холода будет сильнее из‑за северного и северо‑восточного ветра. Его скорость достигнет 7 м/с.

Воскресенье, 18 января, темное время суток и утром температура останется на прежнем уровне — около −39 °C. Днём немного похолодает: ожидается от −30 °C до −32 °C.Ветер сменится на восточный, но его сила сохранится — до 7 м/с. Осадков, как и в субботу, не будет.

Ранее редакция сообщала о том, как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы.

Источник фото: Infopro54

Новосибирский кинотеатр «Победа» отмечает столетний юбилей

Автор: Юлия Данилова

Центр культуры и отдыха «Победа» отметит столетие марафонским юбилеем — целым годом праздничных событий. Об этом было объявлено 15 января, на торжестве, которое и день рождения, а превью, анонсная акция.

Противоречия в этом нет. Понятие «день рождения» решено аккуратно прокачать до формата «год рождения». Дни-то юбилейные у всех есть. А вот целый год торжеств — это, согласитесь, неординарно.

Читать полностью

Дети, коммунальщики и курьеры: как Новосибирск живет и работает в 30-градусные морозы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирск 16 января пришло значительное похолодание. Ночью уличные термометры показывали -31…-32 °C. Днем в пятницу в городе немного потеплело: температура в 13:00 составила -29.5 °C. Infopro54 публикует кадры, сделанные в первый морозный день года, и прогноз синоптиков на следующие пять дней.

В 30-градусные морозы Новосибирск стал пустыннее и тише. Многие автомобилисты сегодня предпочли не пользоваться своими машинами, и поэтому в городе практически нет пробок.

Читать полностью

В новосибирском метро объяснили, почему новые поезда ходят без пассажиров

Автор: Артем Рязанов

В пресс-службе Новосибирского метрополитена сообщили, что пять новых пятивагонных поездов «Ермак» не могут работать на линии одновременно. Причина — недостаток квалифицированных машинистов.

— В настоящее время все пять новых составов «Ермак» не могут одновременно находиться на линии, поскольку обучение ещё не прошли все машинисты, — сказано в сообщении.

Читать полностью

Дети после онкологии сталкиваются с травлей в школах Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Каждый пятый ребенок (21%), перенесший онкологическое заболевание, сталкивается с буллингом при возвращении в школу. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного новосибирским благотворительным фондом «Завтра будет» совместно с социологами.

Исследование показало, что длительное лечение и изоляция приводят к нарушению социальных связей и сложностям в общении. Изменения во внешности (потеря волос, шрамы, протезы) или в когнитивных функциях вследствие терапии могут вызывать неадекватную реакцию сверстников и повышенное внимание, что усугубляет психоэмоциональное состояние ребенка.

Читать полностью

Российские банки берут паузу в выдаче семейной ипотеки перед изменением правил

Автор: Оксана Мочалова

Российский рынок льготного жилищного кредитования готовится к изменениям. Ряд банков начал приостанавливать выдачу семейной ипотеки в преддверии перехода на обновленные правила программы, которые официально вступят в силу с 1 февраля 2026 года.

Первым о технической паузе объявил Россельхозбанк. Кредитная организация с 30 декабря 2025 года остановила как прием новых заявок, так и подписание уже одобренных договоров по льготной программе. Вслед за ним, 15 января, Т-Банк сообщил, что планирует приостановить операции на срок от одной до полутора недель. В обоих случаях причина называется одна — необходимость перенастройки внутренних процессов в связи с грядущими законодательными новациями.

Читать полностью

Скрытые символы на новой 1000-й купюре нашел коллекционер из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В этом году в оборот в Новосибирске поступят новые деньги. Финансовым учреждениям нужно будет обновить банкоматы и оборудование для счета купюр.

Центральный Банк РФ уже начал массовое обращение обновленных купюр номиналом 1000 рублей. На них изображен Приволжский Федеральный округ. Ранее ЦБ также обновил дизайн банкнот номиналом 100 и 5000 рублей.

Читать полностью
