В Новосибирске завершается строительство нового корпуса экономического лицея

Строительство нового корпуса для Новосибирского экономического лицея близится к завершению. Уже в декабре планируется установка мебели и необходимого оборудования, параллельно будет вестись оформление всей документации. Ожидается, что после новогодних каникул старшеклассники начнут обучение уже в новых классах. По словам мэра города Максима Кудрявцева, это позволит увеличить комфорт обучения и снизить загруженность основного здания.

Глава Новосибирска подчеркнул, что ведется активная работа над решением проблемы нехватки мест в школах Новосибирска. В текущем году была открыта новая школа № 222, рассчитанная на 825 учащихся. Благодаря ремонтным работам в разных образовательных учреждениях было создано еще 2000 мест. Завершение строительства нового корпуса лицея на улице Крылова позволит улучшить ситуацию с доступностью обучения в центральной части города. Он также добавил, что несмотря на плановый срок ввода в декабре, подрядчик стремится завершить работы раньше, ориентировочно к 10 ноября, чтобы в декабре установить оборудование и в январе начать занятия.

Новый четырехэтажный корпус лицея рассчитан на 250 учеников и соединен теплым переходом с основным зданием. Он станет важным дополнением для организации учебного процесса, поскольку сюда планируется перевести старшие классы, что позволит разгрузить основное здание. Директор лицея Наталья Попова отметила, что помимо основных занятий в новом корпусе будут проводиться и внеурочные курсы.

По словам директора, весь четвертый этаж будет отдан под дополнительные занятия. Здесь разместятся Центр детских инициатив, кабинеты радиотехники и 3D-моделирования, медиацентр, студия звукозаписи, вокальная студия и студия дизайна. Новый корпус также будет включать спортивный и тренажерный залы с раздевалками, медицинский блок, библиотеку, столовую, учебные и лабораторные классы.

Строительство дополнительного корпуса – это только первый этап реконструкции Новосибирского экономического лицея. Вторым этапом, запланированным на март 2026 года, станет ремонт кровли и фасада основного здания, приведение к единому стилю обоих корпусов и пристройки с бассейном, где в настоящее время также проводятся ремонтные работы, которые планируется завершить к Новому году.