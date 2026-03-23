Весенний ямочный ремонт в Новосибирске начнется во второй половине апреля

В Новосибирске старт планового ямочного ремонта с использованием горячих асфальтобетонных смесей ожидается во второй половине апреля. Об этом 23 марта журналистам сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

По словам Стефанова, прошедший зимний сезон был сложным для дорожного покрытия. Многочисленные переходы через ноль в начале зимы, ранний снег и переменчивая весенняя погода спровоцировали образование дефектов. Он отметил, что ближайшая неделя также не будет способствовать сохранности асфальта: дневные температуры составят около +5 градусов, ночные – около –5.

— Любая трещина на покрытии от такого воздействия превращается в дефект, и дальше он, конечно, будет развиваться. Поэтому объем ремонта на текущий момент относительно небольшой. И как раз для того, чтобы предотвратить лавинообразные разрушения этих дефектов, сейчас дорожными учреждениями проводятся работы в рамках так называемого зимнего содержания. На текущий момент таким способом отремонтировано порядка тысячи квадратных метров покрытия. Однако потребность в ремонте на порядки выше. Мы предполагаем, что в пятнадцатых числах апреля будут запущены асфальтобетонные заводы, что позволит нам перейти уже на плановый ямочный ремонт с горячими смесями, что, собственно говоря, более технологично и позволяет на гораздо больших площадях эту работу проводить, — пояснил Александр Стефанов.

Что касается ремонта капитального дорог, то в настоящее время подготовлена документация по четырем крупным лотам, которые вскоре будут выставлены на торги. Программой ремонта на этот год предусмотрено приведение в нормативное состояние 34 участков дорог общей протяженностью порядка 40 километров. Общая сумма контрактов составляет почти 2 миллиарда рублей. В числе объектов, которые будут ремонтироваться в 2026 году, значатся улицы Петухова, Фрунзе, Бердское шоссе. Кроме того, запланирован ремонт 40 участков тротуаров на сумму 180 миллионов рублей.

Александр Стефанов добавил, что в этом году планируется реализовать дифференцированный подход к ремонту. Средств на проведение работ меньше, чем потребность, поэтому город вынужден повышать эффективность, в том числе за счет применения более качественных материалов с большим сроком эксплуатационной надежности и за счет ремонта именно тех участков, где дорога вышла из нормативного состояния.

— Наша задача сейчас основной программой поддержать уровень состояния дорожной сети в тех показателях, которых мы достигли в результате реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это ключевая цель программы ремонта, — подчеркнул начальник департамента.

Весенние объезды дорог с целью детальной оценки их состояния в Новосибирске начнутся 6 апреля.

