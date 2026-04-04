На российском авторынке выросла доля отечественной техники

В январе-марте 2026 года в России продали 299 664 новых автомобиля (до трёх лет), что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года (287 088 штук). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее отмечал, что российский авторынок восстанавливается, но уверенный рост наблюдается в основном для отечественной техники.

В первые три месяца текущего года объём продаж автомобилей отечественного производства достиг 181 тысячи единиц, что на 18% выше показателей первого квартала 2025 года. В то же время реализация новых импортных автомобилей составила около 118,5 тысячи штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитика компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

Рынок легковых автомобилей достиг объёма в 266 989 единиц, что на 9% больше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте лёгких коммерческих автомобилей зафиксировано снижение на 23% до 18 675 единиц.

Рынок грузовых автомобилей также уменьшился на 23% и составил 11 803 единицы.

Продажи автобусов сократились на 12% до 2 197 единиц.

За первые три месяца 2026 года доля российских автомобилей на рынке увеличилась на 6 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом 2025 года и достигла 60%. В марте этого года показатель превысил 62% (в течение месяца было продано 73 тысячи машин отечественного производства, что на 38% больше, чем годом ранее).

