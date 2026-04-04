На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале текущего года доля машин локальных производителей увеличилась до 60%

В январе-марте 2026 года в России продали 299 664 новых автомобиля (до трёх лет), что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года (287 088 штук). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее отмечал, что российский авторынок восстанавливается, но уверенный рост наблюдается в основном для отечественной техники.

В первые три месяца текущего года объём продаж автомобилей отечественного производства достиг 181 тысячи единиц, что на 18% выше показателей первого квартала 2025 года. В то же время реализация новых импортных автомобилей составила около 118,5 тысячи штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитика компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

  • Рынок легковых автомобилей достиг объёма в 266 989 единиц, что на 9% больше, чем в первом квартале 2025 года.
  • В сегменте лёгких коммерческих автомобилей зафиксировано снижение на 23% до 18 675 единиц.
  • Рынок грузовых автомобилей также уменьшился на 23% и составил 11 803 единицы.
  • Продажи автобусов сократились на 12% до 2 197 единиц.

За первые три месяца 2026 года доля российских автомобилей на рынке увеличилась на 6 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом 2025 года и достигла 60%. В марте этого года показатель превысил 62% (в течение месяца было продано 73 тысячи машин отечественного производства, что на 38% больше, чем годом ранее).

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили привязать полис ОСАГО к водителю.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова. 

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Новосибирск затронул банковский сбой — в магазинах и аптеках не работал безнал
В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

В 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

К 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

— При этом определена возможность возмещения части затрат по 51 заправочной станции ежегодно до 2030 года, — подчеркнул Яковлев.

В Новосибирске расширят развороты на Ипподромской и сделают съезд на Зыряновскую

Автор: Мария Гарифуллина

Городские власти планируют в 2026 году реализовать несколько решений, связанных со схемой движения на улице Ипподромской. Речь идет о местах разворота и новом съезде.

Открытие проезда по четвертому мосту изменило интенсивность дорожного движения на Ипподромской и других улицах. Чтобы уменьшить заторы, были скорректированы режимы работы светофоров. Но эти меры недостаточны, признавали в мэрии. Поэтому в текущем году будут реконструировать развороты.

В Новосибирской области может снизиться коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области может снизиться  (В текст внесены правки в 15.25. - Ред.) на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко в аккаунте в соцсети ВКонтакте. В первоначально размещенном варианте комментария депутата от 31 марта речь шла о том, что  снижение тарифа произойдет с 1 апреля. На данный момент комментарий поправлен.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщили о том, что говорить о снижении еще рано. В настоящее время Банк России завершает сбор предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Указания Банка России о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В Новосибирске начали устанавливать знаки платной парковки с символом рубля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стали появляться новые знаки, обозначающие платную парковку. На Пристанском переулке установлен знак с символом рубля. Для города  это пока ещё редкость. Журналист Infopro54 его сфотографировал и, опросив автовладельцев, выяснил, что знак мало кому знаком.

Такой вариант указателя платной парковки относится к так называемым объединённым знакам — когда один объединяет функции двух и более знаков. В данном случае привычное обозначение парковки — английская буква «P» — объединено с символом рубля ₽. Кроме того, на знаке есть указание на то, что парковка крытая, и стрелка, показывающая, где она находится. Новизна этого знака относительна: соответствующий стандарт вступил в силу ещё в 2018 году, а спустя несколько лет знак был внесён в ПДД. С 2023 года так обозначать платную парковку начали в крупных городах европейской части России. В Новосибирске широкого распространения новые знаки пока не получили.

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Автор: Мария Гарифуллина

Объявлен электронный аукцион на поставку и монтаж технических средств автоматической фотовидеофиксации на главной улице Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей. Поставщика определят в апреле.

Оборудование планируют установить по пяти адресам: на Красном проспекте, 167, 179, 179/2 (пересечение с улицей Дуси Ковальчук), 218в и 220. Комплексы будут фиксировать нарушение правил дорожного движения, распознавать государственные регистрационные знаки и передавать информацию для оформления постановлений в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

