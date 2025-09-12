В Новосибирске официально появился новый отраслевой научный институт

В Новосибирске создан отраслевой Научно-исследовательский институт радиоэлектронного приборостроения (НИИРП). Это совместный проект НГТУ НЭТИ и АО «РиМ». Институт возглавил выпускник НГТУ НЭТИ Станислав Пономарев, пояснили в университете.

В структуру НИИ входят:

Научно-технический совет из представителей предприятия и руководства вуза.

Обособленное подразделение на территории АО «РиМ» для опытно-конструкторских работ и внедрения разработок.

Структурное подразделение в НГТУ НЭТИ для подготовки кадров и выполнения научно-исследовательских работ.

— В НГТУ создано шесть научно-образовательных лабораторий для подготовки продуктовых команд, нацеленных на новые разработки, — отметили в вузе.

На территории «РиМ» и за его счет в данный момент строится здание НИИ площадью 4000 кв метров. Его сдача запланирована во втором полугодии 2026 года.

— Вуз, и предприятие предоставят студентам второго и третьего курсов возможность получить не только знания, но и профессию. Будем учить молодежь инженерному подходу, поможем сориентироваться — для этого у нас есть все условия. Инженерная практика будет проходить на нашей площадке, а научная составляющая — в НГТУ НЭТИ, — пояснил директор АО «РиМ» Евгений Букреев.

НИИ будет проводить фундаментальные и прикладные исследования в области электроники, энергетики, машиностроения, информационных технологий; разрабатывать новые конкурентоспособные технологии и продукты в области радиоэлектронного приборостроения. Кроме того, специалисты НИИ будут отрабатывать технологии серийного производства новых образцов оборудования и обеспечивать их внедрение на производственных мощностях АО «РиМ».

Напомним, АО «РиМ» является инициатором создания регионального кластера «Цифровая энергетика», который объединяет предприятия энергетической сферы. С 2021 года на базе предприятия организовано совместное студенческое конструкторское бюро, деятельность которого легла в основу создания НИИ. Среди разработок бюро комбинированный датчик тока и напряжения для сетей 6—10 кВ, автоматизированный высоковольтный стенд для калибровки и поверки измерительного оборудования, программное обеспечение для оптимизации процесса сбора и передачи данных в системах мониторинга энергообъектов.

В 2019 году правительство Новосибирской области поддержало развитие промышленного кластера «Цифровая энергетика» по производству приборов интеллектуального учета электроэнергии, «Умных сетей» (Smart grid), цифровых подстанций и систем и других цифровых продуктов. Общий объем инвестиционного финансирования программы развития кластера «Цифровая энергетика» на тот момент составлял более 140 млн рублей.

К 2025 году объем производства предприятий кластера должен был вырасти до 15 млрд рублей в год.

По данным сервиса «Контур Фокус», АО «Радио и Микроэлектроника» создано в 1991 году. Директором с 2006 года является Евгений Букреев. По итогам 2024 года выручка компания составила 2,5 млрд рублей (в 2023 году — 2,8 млрд), чистая прибыль — 1,3 млрд (1,1 млрд) рублей. Информация о собственниках закрыта. У компаний группы 26 тысяч кв метров производственных площадей.

Ранее редакция сообщала о том, что наращивать финансирование науки в России государство стремится руками бизнеса. Предпринимателей «инвестиции в лоб» в университеты сегодня не очень устраивают.