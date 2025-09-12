Центробанк России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ это решение объяснили тем, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания, — отмечается в решении Банка России.

Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор намерен принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. В ЦБ рассчитывают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году.

Стоит отметить, что многие эксперты ожидали более существенного пересмотра ставки — до 16%. Представители бизнеса заявляли, что оживление бизнес-кредитования начнется после того, как ключевая ставка опустится до 16%, а «рабочей» они назвали ставку в 14%.

Тем не менее, банки еще до объявления решения совета директоров ЦБ начали пересматривать свои условия кредитования. Например, ВТБ сообщил об уменьшении ставки по потребкредитам.

— Это лишь первый шаг, сейчас мы активно работаем над смягчением условий по ипотеке и автокредитам, решение по снижению ставок примем в ближайшее время, — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Что касается ставок по депозитам, то пока они у многих банков остаются на двузначном уровне.

— Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие — почти нет, — пояснил Пахомов.

В целом на неделе в период с 8 по 12 сентября 2025 года ставки по вкладам снизило пять российских банков, входящих в топ-20 по объему средств населения. Всего за сентябрь (1–12-е) ставки по вкладам снизило девять банков, один из банков повысил. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом Финуслуги.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что сигнал регулятора умеренно негативен для акций. По его словам, индекс Мосбиржи в ближайшее время может оказаться под умеренным давлением, так как инвесторы могли поторопиться с позитивной переоценкой акций, ожидая ключевую ставку на уровне 16% уже сегодня.

— В то же время шаг ЦБ может остудить пыл спекулянтов, пошедших в начале сентября в атаку против рубля на фоне тех же чрезмерных ожиданий по снижению ключевой ставки. К слову, рубль спокойно встретил решение регулятора. Курс нацвалюты сегодня немного укрепляется, но это скорее стабилизация после мощной просадки в начале месяца, — рассуждает эксперт.

Главный негатив для рубля, по его мнению, — рост импорта при подавленном экспорте, сезонное сокращение сальдо платёжного баланса, геополитическая напряжённость. А снижение ставки меньшим шагом может позволить смягчить темпы рублёвой девальвации.

— До конца сентября доллар может задержаться в области 83,5–85,5, юань — 11,7–12,1, — не исключает Бахтин.

Такое снижение ключевой ставки еще вчера казалось смелым, но сегодня видится робким, считает руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

— Сохраняются недоступность рыночной ипотеки и высокие риски затоваривания рынка, омертвления живых денег в нераспроданной недвижимости. Уже начали появляться единичные случаи, когда застройщики не в состоянии погасить кредиты. Но при такой ставке доля проблемных застройщиков будет быстро увеличиваться, что скажется не только на отрасли, но и экономике в целом, — полагает эксперт.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 октября 2025 года.

Напомним, что 25 июля Совет директоров Банка России решил резко снизить ключевую ставку до 18%. Регулятор посчитал, что экономика постепенно возвращается к устойчивому росту.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти. Эксперты ждут, что курс валюты США вернется к уровням начала 2025 года.