В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Опубликован график работы медицинских учреждений Новосибирской области на период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Эту информацию распространила пресс-служба Минздрава региона.

Все поликлиники и поликлинические отделения региона будут работать для пациентов с 31 декабря по 11 января с 9:00 до 15:00. Неотложную помощь можно будет получить по предварительной записи. Также в эти дни можно будет пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, записавшись заранее.

Записаться к врачу или вызвать его на дом можно разными способами: через портал «Госуслуги», на региональном сайте reg.nso.ru или позвонив по номеру 122 операторам Единой регистратуры Новосибирской области. Если у вас болит зуб, обратитесь в стоматологическую поликлинику. В праздники они работают с 9:00 до 15:00. Расписание можно узнать по ссылке.

Во время праздников в Новосибирске будут работать круглосуточные травмпункты. Они расположены по адресам: ул. Серебренниковская, 42; пр. Дзержинского, 44; ул. Мухачева, 5/4; пер. Пархоменко, 7; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9; ул. Героев Революции, 5.

