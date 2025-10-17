В Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации

Константин Хальзов, заместитель губернатора Новосибирской области, проинспектировал работу нового отделения реабилитации для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, созданного на базе Городской клинической больницы № 25.

В текущем, 2025 году, 25-я больница стала участником федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», являющейся частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За шесть месяцев был полностью обновлен один из этажей хирургического корпуса, закуплено 213 единиц современной медицинской техники. Уже в июле отделение начало принимать взрослых с проблемами периферической нервной и костно-мышечной систем.

Хальзов подчеркнул, что это первое в регионе специализированное реабилитационное отделение травматолого-ортопедического направления. По его словам, в области есть несколько многопрофильных отделений реабилитации, где лечатся и пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но требовался специализированный профессиональный подход, поэтому было принято решение, поддержанное губернатором, об открытии отделения с современными технологиями и квалифицированными специалистами.

В будущем году ГКБ № 25 станет ключевым центром региона по медицинской реабилитации, центром маршрутизации и методической помощи, занимаясь разработкой стандартов, внедрением инноваций и проведением телемедицинских консультаций.

Ростислав Заблоцкий, глава Минздрава Новосибирской области, сообщил, что сегодня это самый прогрессивный профильный центр в системе здравоохранения, куда будут направляться пациенты, нуждающиеся в максимальной степени реабилитации и высококвалифицированной помощи.

Сюда направляются пациенты после операций на суставах и перенесенных скелетных травм для второго этапа реабилитации. Главврач 25-й больницы Сергей Астраков подчеркнул, что по оснащению отделение является одним из лучших в стране. В наличии системы вертикализации, аппараты для разработки суставов, беговые дорожки, лестницы, велоэргометры, стабилоплатформы с биологической обратной связью, системы виртуальной реальности, экзоскелеты, аппараты для физиотерапии.

Астраков добавил, что в больнице есть все для восстановления двигательной активности, снижения нагрузки на позвоночник и поврежденные конечности. Правильно разработанная программа реабилитации не только восстанавливает физическое здоровье, но и улучшает эмоциональное состояние, возвращает желание жить и работать.

Изначально планировалось 40 коек, но отделение настолько востребовано, что принимает уже 50 пациентов, для чего были отремонтированы дополнительные помещения. Аналогичный реабилитационный центр планируется открыть в левобережной части Новосибирска, на базе ГКБ № 34.