С 2026 года в России биометрия будет использоваться для сделок с недвижимостью

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года в России можно будет использовать биометрию для дистанционных сделок с недвижимостью: отпечатки пальцев, лица и радужную оболочку глаза. Сейчас для удаленного заключения сделки россиянам необходимо посетить МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие на такой тип операций.

Аксененко подчеркнул, что для внедрения этой системы необходима биометрическая идентификация. Она станет частью процесса заключения сделок через электронные платформы и дистанционные системы. Эта мера дополнит уже существующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи.

— Использование биометрии также повысит уровень безопасности, снизит риски подделки документов и мошенничества, — отметил депутат изданию РИА Новости.

Напомним, в чатах Новосибирска появились сообщения о новом виде мошенничества с биометрией. Якобы ее начали собирать у жителей неизвестные лица, которые ходят по домам.

