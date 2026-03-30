Сезон аренды самокатов открылся в Новосибирске

На улицах Новосибирска снова появились самокаты. Первой сезон открыла компания «МТС Юрент». Ее техника появилась не только в центральной части города, но и на левом берегу.

Напомним, в прошлом году первым свой флот в город вывел сервис Whoosh («Вуш»). Сезон стартовал 28 марта. Компания дольше всех предоставляла в аренду электросамокаты, — до 8 ноября. «Юрент» завершил сезон 10 октября, сразу после первого серьезного снегопада. Яндекс Go прекратил работу 21 октября.

Подводя итоги сезона 2025 года, все сервисы отметили одну и ту же тенденцию: в городе увеличился интерес к использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) в качестве транспортного средства, в то время как их применение для прогулок стало менее востребованным.

В конце января 2026 года стало известно, что две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться: Whoosh и «Юрентбайк.ру». Против этого выступила ФАС.

В связи с началом сезона аренды самокатов водителям и пешеходам Новосибирска рекомендовали быть внимательнее во время передвижения по городу.

Ранее редакция сообщала о том, что трем тысячам подростков запретили арендовать самокаты в Новосибирске.