В Новосибирске приостановили работу компании, загрязнявшей воздух

В Кировском районе Новосибирска приостановили работу ООО «СИБАРУС», производившей тротуарную плитку. Причина — нарушения в сфере экологии, которые выявила Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура.

Прокуратура установила, что нарушения были систематическими, грубыми и многочисленными.

В ходе проверки, проведенной с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, выяснилось, что предприниматель с 2023 года не выполнял предписания контролирующих органов. Он не проводил обязательную инвентаризацию источников выбросов вредных веществ в воздух, не принимал меры по снижению негативного воздействия. Это привело к бесконтрольному загрязнению окружающей среды.

Правоохранители подали в суд иск о признании бездействия предпринимателя незаконным и обязании его устранить нарушения. Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил требования надзорного органа, дав компании 10 месяцев на выполнение всех предписаний и приведение деятельности в соответствие с законодательством.

— Суд удовлетворил ходатайство прокурора и в качестве обеспечительных мер запретил предпринимателю осуществлять производственную деятельность до устранения нарушений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес в Новосибирске получил сигнал о пересмотре практики экологических споров.