«Ермак» на линии метро: губернатор оценил новый подвижной состав Новосибирска

Специально разработанный для Новосибирска новый поезд «Ермак», обеспечивающий комфорт как для пассажиров, так и для машинистов, введен в эксплуатацию на линиях метрополитена. Губернатор Андрей Травников присоединился к жителям города, чтобы оценить удобство и качество нового подвижного состава. Весной текущего года правительство Новосибирской области приняло решение о выделении около 4 миллиардов рублей на приобретение пяти таких поездов.

Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию нового поезда – важное и долгожданное событие для всего Новосибирска. Он подчеркнул стабильную работу городского метрополитена, перевезшего за девять месяцев текущего года 60 миллионов пассажиров, и отметил необходимость развития метро как за счет расширения сети станций, так и за счет обновления подвижного состава, учитывая возраст существующих вагонов и потребность в увеличении вместимости поездов. Губернатор поблагодарил всех участников проекта, включая производителей, за соблюдение сроков и высокое качество продукции, а также отметил дальновидность проектировщиков инфраструктуры метрополитена.

Новый «Ермак» в бело-синей расцветке заменит устаревшие вагоны. Он прибыл в Новосибирск 31 августа и прошел все необходимые испытания перед запуском. Этот поезд – первый из партии новых вагонов, приобретенных при поддержке регионального правительства.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул значимость события и отметил, что приобретено пять таких составов.

Решение о выделении средств было принято правительством Новосибирской области весной, контракты на поставку 25 вагонов были заключены осенью 2024 года. Новые составы на 95% состоят из отечественных комплектующих, а также компонентов из Беларуси и Китая. Вагоны оснащены широкими дверными проемами, устойчивым напольным покрытием, анатомическими сиденьями, USB-разъемами для зарядки гаджетов и системой обеззараживания воздуха. Для маломобильных пассажиров предусмотрено специальное место с кнопкой связи с машинистом.

Комфортные условия созданы и для машинистов, включая систему климат-контроля и камеры видеонаблюдения. «Ермак» будет подключен к системе «Безопасный город». Имя поезду выбрали жители Новосибирска на конкурсе.