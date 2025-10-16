Рекламодателям

Бизнес в Новосибирске получил сигнал о пересмотре практики экологических споров

  • 16/10/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Отмена решения по НКБК может стать прецедентом при взаимодействии предпринимателей и власти
Отмена решения по НКБК может стать прецедентом при взаимодействии предпринимателей и власти

Решение кассации по делу Новосибирского картонно-бумажного комбината (НКБК), которая отменила ранее вынесенные судебные акты о взыскании ущерба, стало заметным событием в юридическом и предпринимательском сообществе региона. Такой точки зрения придерживается управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнёры», адвокат Ирина Гребнева.

— Это значимый юридический перелом, который даёт сторонам возможность заново оценить доказательства и исключить возможные ошибки при квалификации нарушений. Для предпринимателей это сигнал — не игнорировать споры с контролирующими органами, а вести их профессионально и последовательно, — уверена эксперт.

По ее словам, этот поворот может стать оптимистичным сигналом для деловой среды, особенно в условиях усиливающегося административного и экологического контроля.

— Судебная система, несмотря на всю сложность подобных дел, всё же демонстрирует готовность учитывать аргументы предпринимателей и проводить баланс между защитой природы и принципами справедливого правосудия, — заявляет Гребнева.

Она отметила, что споров по взысканию компенсаций за экологические нарушения немного, но почти все они на крупные суммы, а решения часто спорные и вызывают сомнение с точки зрения обоснованности. По мнению адвоката, методика расчёта ущерба природе остаётся несовершенной и нередко приводит к необоснованным требованиям.

— Расчёты основаны на стоимости рекультивации — восстановлении земель или водных ресурсов до исходного состояния, которое существовало десятки лет назад. При этом не учитывается, кто конкретно допустил загрязнение, какова реальная история участка и есть ли вообще целесообразность в проведении таких восстановительных работ по предложенной методике, — поясняет Гребнева.

По мнению адвоката, дело НКБК может стать примером выработки более сбалансированной судебной практики по экологическим делам, где интересы государства и бизнеса будут рассматриваться не как противоположные, а как взаимодополняющие.

Напомним, на минувшей неделе Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени отменил решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) 243,6 млн рублей за вред, причиненный почве. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

История вокруг АО «Новосибирский КБК» началась в 2022 году. Прокуратура заявила предприятию гражданский иск о возмещении вреда в сумме 244,5 млн рублей. Из них 243,6 млн за загрязнение почв в поселке Красный Яр, 827 тысяч — за ущерб лесам. На имущество Игоря Диденко постановлениями Центрального районного суда Новосибирска был наложен арест на общую сумму 264,2 млн рублей. В августе 2024 года дело поступило в суд.

29 января 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в пользу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора суммы ущерба, нанесённого почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 243,6 млн рублей. В марте на решение по иску в суд поступили три апелляционные жалобы.

Ранее редакция сообщала о том, что дело на миллиард выиграл аэропорт Толмачёво у Росприроднадзора в Новосибирске. Воздушную гавань обвиняли в загрязнении прилегающего к ней болотного массива. 

Фото: freepik, автор: jcomp.

1 068

