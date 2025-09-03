В Новосибирске прошел пикет в поддержку региональной надбавки к пенсиям

В Новосибирске 2 сентября Новосибирское отделение КПРФ организовало пикет. По мнению представителей партии, текущий размер пенсий не обеспечивает достойный уровень жизни для пожилых граждан, и региональные власти должны выделить средства на поддержку пенсионеров.

Депутат Законодательного собрания области Роман Яковлев отметил, что сейчас в Новосибирской области проводится народный референдум с требованием вернуть прежний пенсионный возраст. По его словам, более 100 тысяч человек поддержали эту позицию.

Яковлев также подчеркнул, что во многих российских регионах уже существуют дополнительные выплаты пенсионерам из местных бюджетов, приведя в пример Москву и Ханты-Мансийский округ. В Новосибирской области активно продвигается идея внедрения социального стандарта, предусматривающего такие выплаты.

Оксана Корякина, председатель регионального отделения ВЖС «Надежда России», высказалась не только за введение надбавок, но и за полную отмену пенсионной реформы, предложив использовать конфискованные средства осужденных чиновников и бизнесменов для финансирования социальных программ.

Участники акции протеста выразили единое мнение о том, что введение региональной надбавки к пенсии является не просто актом доброй воли, а жизненной необходимостью и вопросом социальной справедливости по отношению к людям, внесшим вклад в развитие региона и страны.