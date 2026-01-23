Поиск здесь...
Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Дата:

Мероприятие предлагает профессиональной аудитории профильные локации для налаживания контактов и получения полезных информации и опыта

Это один из плюсов, который ежегодно привлекает в МВК «Новосибирск Экспоцентр» более 400 компаний-участниц и свыше 20 000 профессиональных посетителей. Выставка состоится с 10 по 13 февраля.

В павильонах Международной выставки «Сибирская строительная неделя» работает несколько деловых площадок, ориентированных на разные группы специалистов строительной индустрии.

  • Лекторий – это презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживание профессиональных и торговых контактов, обмен идеями, опытом. Основная аудитория: производители строительных и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, поставщики цифровых и технических решений.

На площадке Лектория:

  • АВОК с темой «Обеспечение комфортных условий в зданиях в условиях сурового климата».
  • BIM DAY – центральное событие для специалистов в области цифровых технологий в строительстве.
  • Бизнес-конференция для дизайнеров Креаколлаб – мастер-классы от самых известных в стране спикеров, которых привлекает на площадку Союз дизайнеров и архитекторов. Основная аудитория: профессиональные и начинающие дизайнеры, а также производители отделочных материалов, которые хотят быть в курсе современных тенденций.Среди спикеров:Евгений Тюрин, Борис Уборевич-Боровский, Диана Балашова, Ксения Измайлова, Сергей Трегубов, Мария Тингаева и другие.
  • Форум мастеров объединяет мастер-классы и кейсы от медийных блогеров и амбассадоров брендов, позволяет «в деле» презентовать новинки заинтересованной аудитории строителей, отделочников и ремонтников.В числе спикеров: Геннадий PRODECOR, Татьяна Клевакина, Алексей Клевакин, Ольга Шилова, Дмитрий Новиков и другие.
  • Деловые сессии выставки – узкопрофильные отраслевые семинары, где специалисты компаний детально рассказывают о преимуществах предлагаемых решений и отвечают на все вопросы.

События этого года:

  • 5 Вентиляционная конференция В3 от компании НЕВАТОМ для монтажных, проектных организаций и застройщиков об актуальных вызовах и трендах вентиляционной отрасли.
  • Бизнес-конференции от «Профайн РУС», «ЭксПроф», КНАУФ Гипс, Schüco, VEKA Rus и других.

В числе экспонентов Сибирской строительной недели ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и техники из России, Китая, Индии, Беларуси, стран Средней Азии.

Группа «Эталон» поддерживает выставку в статусе специального партнера! Уже на протяжении нескольких лет компания успешно реализует свои проекты в Сибирском регионе, возводя современное и комфортное жилье и устанавливая новые стандарты качества в российском девелопменте.

Подробнее о событии на sbweek.ru

Возрастное ограничение 18+

Erid: F7NfYUJCUneTUTqunXS7

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»
Недвижимость

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

Читать полностью

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка площадью более 46 гектаров, расположенного в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора. Информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион состоится 18 февраля. Начальная цена — 600,1 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Читать полностью

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Новосибирские девелоперы могут предложить покупателям варианты помещений в разных районах города. Например, у ГК «Расцветай» — одна из самых широких ассортиментных линеек коммерческих помещений, адаптированных под разные типы бизнеса. В центре города можно приобрести коммерцию в кварталах «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», где дома уже сданы и активно заселяются. В центральной локации расположен и перспективный квартал «Расцветай на Кропоткина». В развивающихся районах, где традиционно проживает большая доля жителей мегаполиса, девелопер реализует проекты масштабной застройки: эко-квартал «На Кедровой», кварталы «На Игарской», «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», через несколько здесь лет будут жить тысячи новосибирцев. К ним относится и новый проект «Расцветай на Учительской», который возводится в уютной и обжитой части Калининского района с изначально высоким пешеходным трафиком.

Покупка коммерческой недвижимости на первых этажах жилых комплексов и кварталов — популярная стратегия инвестирования денежных средств. Доходность от таких вложений стабильна, она складывается из растущей стоимости самого объекта и ежегодно индексируемой арендной платы.

Читать полностью

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году застройщики Новосибирской области продали в новостройках 16 393 квартиры общей площадью 783690 кв м. Это на 10,5% меньше, чем в 2024 году.

За квартиры строители выручили почти 120 млрд рублей, на 0,84% меньше, чем в 2024, сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Читать полностью

Уходит эпоха: основатель «Краснообск. Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Автор: Юлия Данилова

Одна из старейших строительных компаний Новосибирска — ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» — находится в стадии ликвидации. Судя по данным ЕГРЮЛ, в эту процедуру застройщик вошел с ноября 2025 года. Ликвидатором компании является директор и основатель Виктор Плахотников.

— Ситуация в стране и на строительном рынке такова, что лично я не нашел другого решения. Какие-то строительные компании возводили свои объекты на кредитные средства, я чужих денег никогда не брал и строил на свои. Сейчас построить не проблема, но продать жилье очень сложно. И что тогда с ним делать? Судя по словам Хуснуллина (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Ред), есть риск, что в 2027 году стройка вообще может замереть. И что дальше? Все это в совокупности и вынудило меня принять решение о ликвидации компании. Обидно, но дело даже не в деньгах. Сегодня строить жилье все равно что копать в пустыне колодец, который никому не нужен, —пояснил Infopro54 Виктор Плахотников.

Читать полностью

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

Читать полностью
