Сибирская строительная неделя-2026: профильные события для специалистов отрасли

Это один из плюсов, который ежегодно привлекает в МВК «Новосибирск Экспоцентр» более 400 компаний-участниц и свыше 20 000 профессиональных посетителей. Выставка состоится с 10 по 13 февраля.

В павильонах Международной выставки «Сибирская строительная неделя» работает несколько деловых площадок, ориентированных на разные группы специалистов строительной индустрии.

Лекторий – это презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживание профессиональных и торговых контактов, обмен идеями, опытом. Основная аудитория: производители строительных и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, поставщики цифровых и технических решений.

На площадке Лектория:

АВОК с темой «Обеспечение комфортных условий в зданиях в условиях сурового климата».

BIM DAY – центральное событие для специалистов в области цифровых технологий в строительстве.

Бизнес-конференция для дизайнеров Креаколлаб – мастер-классы от самых известных в стране спикеров, которых привлекает на площадку Союз дизайнеров и архитекторов. Основная аудитория: профессиональные и начинающие дизайнеры, а также производители отделочных материалов, которые хотят быть в курсе современных тенденций.Среди спикеров:Евгений Тюрин, Борис Уборевич-Боровский, Диана Балашова, Ксения Измайлова, Сергей Трегубов, Мария Тингаева и другие.

Форум мастеров объединяет мастер-классы и кейсы от медийных блогеров и амбассадоров брендов, позволяет «в деле» презентовать новинки заинтересованной аудитории строителей, отделочников и ремонтников.В числе спикеров: Геннадий PRODECOR, Татьяна Клевакина, Алексей Клевакин, Ольга Шилова, Дмитрий Новиков и другие.

Деловые сессии выставки – узкопрофильные отраслевые семинары, где специалисты компаний детально рассказывают о преимуществах предлагаемых решений и отвечают на все вопросы.

События этого года:

5 Вентиляционная конференция В3 от компании НЕВАТОМ для монтажных, проектных организаций и застройщиков об актуальных вызовах и трендах вентиляционной отрасли.

Бизнес-конференции от «Профайн РУС», «ЭксПроф», КНАУФ Гипс, Schüco, VEKA Rus и других.

В числе экспонентов Сибирской строительной недели ведущие отечественные и зарубежные производители и поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и техники из России, Китая, Индии, Беларуси, стран Средней Азии.

Группа «Эталон» поддерживает выставку в статусе специального партнера! Уже на протяжении нескольких лет компания успешно реализует свои проекты в Сибирском регионе, возводя современное и комфортное жилье и устанавливая новые стандарты качества в российском девелопменте.

