Сибиряки активно меняют старые смартфоны на новые

В рамках собственной сети розничной торговли цифровая экосистема МТС отметила возросший интерес пользователей к программе обмена старых устройств на новые (трейд-ин). В период с января по июль 2025 года число смартфонов, приобретенных по данной программе, увеличилось на 37%. Лидером по росту спроса стал Сибирский федеральный округ, где продажи продемонстрировали более чем десятикратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пик активности жителей Сибири пришелся на летние месяцы: количество операций обмена выросло в 5,5 раза по сравнению с весенним периодом.
— В отличие от прошлого года, когда наибольший интерес к программе наблюдался в январе и марте, в текущем году мы видим всплеск популярности в летний период, — отмечает Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.
Аналитики компании объясняют данную тенденцию увеличением размеров скидок на приобретение новых смартфонов. В 2025 году скидки выросли на 26%, достигнув 20 000 рублей в зависимости от марки и модели устройства.
Как и в целом по России, в Сибири наибольшей популярностью при обмене старого устройства на новое пользуются смартфоны Samsung (77%). Лидером среди моделей является Galaxy S25 Ultra. Далее следуют устройства Xiaomi (7%) и Apple (4%).
Среди устройств, сдаваемых в трейд-ин, также лидируют смартфоны Samsung (44%), в частности модель Galaxy S22 Ultra. Второе место занимает техника Xiaomi с показателем 26%. Стоит отметить, что жители Сибири сдают устройства Apple значительно реже, чем в среднем по России.
Фото: ru.freepik.com/Автор: lookstudio
