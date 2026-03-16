Банк Уралсиб стал партнером 9-го Открытого Кубка России Киокушин Каратэ

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру . Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.01.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали наиболее важные критерии: процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период, а также длительность льготного периода и правила его действия. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах и ряд других параметров.