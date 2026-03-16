Банк Уралсиб стал партнером 9-го Открытого Кубка России Киокушин Каратэ

В числе участников – победители и призёры первенств России и мира, что показало высокий уровень соревнований

Банк Уралсиб13-14 марта в Кемерово прошел 9-й Открытый Кубок России Киокушин Каратэ, партнером которого стал Банк Уралсиб. В турнире приняли участие более 350 человек, представляющих Кемерово, Новосибирск, Иркутск, Омск, Барнаул, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Новоалтайск, Рубцовск. В числе участников – победители и призёры первенств России и мира, что показало высокий уровень соревнований.

Турнир направлен на пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства, популяризацию Киокушин Каратэ среди различных возрастных групп, вовлечение молодежи в систематическое занятия спортом.

«Мы выражаем искреннюю благодарность партнёру турнира – Банку Уралсиб. Поддержка бизнеса играет важную роль в организации таких турниров, а также в развитии спортивного движения в нашем регионе», — отметил Президент КОМСОО «Киокушин Каратэ» Радион Старчиков.

«Банк Уралсиб активно поддерживает различные спортивные инициативы в сибирском регионе – как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями региона», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Реклама. Рекламодатель: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

