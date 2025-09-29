В Новосибирске ремонтируют фасады исторического здания Текстильсиндиката

В Новосибирске приступили к капитальному ремонту памятника архитектуры, расположенного на углу улиц Ленина и Советской. В справочниках и исторических книгах он называется «Здание краевой конторы Всесоюзного Текстильсиндиката». Большая часть жителей города данного названия не знают и не использует. Для людей старшего и среднего возраста здание больше известно как место, где раньше был самый большой в Новосибирске хлебный магазин. Молодое поколение называет здание именами ресторанов и баров, которые в нем находятся.

Ремонт конторы Текстильсиндиката выполняется поэтапно. Сначала была приведен в порядок часть здания, выходящая на улицу Советскую. Сейчас зеленой фасадной сеткой затянули весь фасад по улице Ленина. Заведения общепита в здании продолжают работать.

— Нас уведомили о предстоящем ремонте еще в начале лета. Летники у коллег проработали до августа, потом их пришлось демонтировать. Часть трафика, конечно, был потерян из-за этого. Особенно жалко потерянный теплый сентябрь. Но в целом ситуация терпимая, работать можно. До конца года обещают все закончить, и должно получиться красиво, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 руководитель одного из заведений общепита, расположенного в здании.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, составленном в июне 2025 года, несущие конструкции здания – фундаменты, монолитный железобетонный каркас и кирпичные стены – находятся в работоспособном состоянии и не имеют критических повреждений. Однако внешний облик памятника за долгие годы значительно пострадал. Эксперты зафиксировали многочисленные проблемы, требующие срочного вмешательства: локальное отпадение штукатурного слоя на фасадах, обширное загрязнение, особенно на дворовых стенах, где местами обнажилась кирпичная кладка. Так же нуждаются в восстановлении декоративные элементы. Состояние балконов характеризуется как «ограниченно работоспособное», на них зафиксированы многочисленные дефекты: отпадение защитного слоя бетона, оголение арматуры, сколы, трещины и деформация ограждений. Также, по оценкам экспертов, в неудовлетворительном состоянии находятся цоколь, отмостка, водосточная система.

Проектом предусмотрен полный комплекс работ по восстановлению фасадов здания. Он включает в себя капитальный ремонт штукатурного слоя всех фасадов с последующим окрашиванием в соответствии с ранее согласованной цветовой гаммой. Будут полностью отремонтированы конструкции и поверхности всех балконов, включая восстановление бетона и гидроизоляции. Замене подлежат входная дверь главного входа и покрытие крыльца, а также металлические перила на одном из спусков. Планируется ремонт световых приямков, водосточных труб и входных зон в цокольный этаж. Важным нововведением станет монтаж архитектурной подсветки фасада здания. Здание конторы Текстильсиндиката ремонтируется за счет средств собственника. Госорганы осуществляют контроль за исполнением работ.

Четырёхэтажное здание конторы Всесоюзного Текстильсиндиката («Дом текстилей») построено в 1926 году по проекту архитектора А.Д. Крячкова. Первоначально двухэтажное здание с угловой башней в 1930 году было надстроено двумя этажами. Является памятником архитектуры регионального значения.

