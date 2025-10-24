Рекламодателям

Новосибирцы не справились с нагрузкой при покупке жилья в рассрочку и по льготам

  • 24/10/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы не справились с нагрузкой при покупке жилья в рассрочку и по льготам
Просрочка растет как на первичном рынке жилья, так и на вторичке

Объем просрочки по ипотеке на новостройки в Новосибирской области к сентябрю 2025 года вырос почти на 54% — до 431 млн рублей. Для сравнения, 1 сентября 2024 года просрочка в этом сегменте составляла 196 млн рублей. При этом общий ипотечный портфель в регионе сократился на 15% — до 88 млрд. рублей, отмечают аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По объему просрочки регион лидирует в Сибири, хотя по темпам роста на первое место вышла Республика Тыва — 196% до 311 млн рублей, за год рост составил почти 708%.

— Увеличение доли просроченной задолженности в ипотеке на стройку связано, во-первых, с сокращением общего портфеля ипотеки на приобретение строящегося жилья. Во-вторых, сыграл эффект низкой базы. Просроченная задолженность в этом сегменте всегда находилась на низком уровне, в долях сейчас это тоже немного, но факт в том, что эта доля растет, — рассуждает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Кроме того, по ряду регионов наблюдается серьёзный рост объёмов неплатежей.

— Люди не справились с финансовой нагрузкой, стремясь приобрести строящееся жильё в ипотеку как по льготным «семейным» ипотекам, так и покупая строящееся жильё в рассрочку от застройщика, — констатирует эксперт.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что по удельному весу плохих кредитов регион откатился на 4 года назад, то есть к старту льготной ипотеки.

С просрочкой по ипотеке на вторичном рынке ситуация еще хуже. В Новосибирской области этот портфель уже составляет 3,3 млрд рублей (+79% с начала года). В целом ипотечный портфель на вторичке в регионе — 379,8 млрд рублей.

В лидерах по росту просрочки в округе на этом сегменте также Республика Тыва — рост 258% с начала года до 2,4 млрд рублей. За год просрочка в регионе выросла на 648%. Это рекордный показатель по России.

— Некоторые отрасли нашей экономики столкнулись с падением спроса на свои продукты и услуги, и это, в свою очередь, сказывается на сотрудниках, у которых есть ипотека, но отсутствует запас финансовой прочности. В такой ситуации месячного дохода на платежи по кредиту начинает не хватать, — ранее пояснял Денис Аксёнов.

По его словам, что ситуация с просрочкой по ипотеке усугубляется низким спросом на рынке вторичной недвижимости. Он прогнозировал, что ситуация с просрочкой на вторичке продолжит расти до тех пор, пока рынок готового жилья не оживится.

Напомним, объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на новостройки в Новосибирске рухнули на 13%. Стоимость вторички тоже снизилась, но незначительно. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Просрочка новостройки Новосибирска ипотека


Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
