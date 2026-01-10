Несмотря на то, что новогодние каникулы стремительно подходят к концу, череда значимых православных и светских праздников продолжается. В январе новосибирцам предстоит отметить ни только старый Новый год, Крещение и Татьянин день, но и некоторые другие, менее популярные, но достаточно значимые даты.

Старый Новый год

В самый разгар первой рабочей неделе, в ночь на 14 января, горожанам предстоит поднять бокалы за старый Новый год. Этот праздник появился сразу после изменения гражданского календаря и многими воспринимается, как окончание новогодних гуляний.

Старый, как и Новый, год принято встречать за накрытыми столами и наполненными шампанским бокалами. Как правило, телевизионные каналы в этот день транслируют новогодние эфиры, навевая лёгкую грусть и эйфорию об отгремевших фейерверках. Правда, засидеться за столом до утра уже не получится, так как утром нужно будет спешить на работу.

Крещение Господне

Крещение Господне (Богоявление) считается одним из главных православных праздников, так как входит в число двенадцати главных дат церковного года. В этот день верующие вспоминают о погружении Иисуса Христа в воды реки Иордан, а самые отчаянные повторяют этот поступок, ныряя в ледяные проруби.

Из года в год Крещение отмечают 19 января, так как, в отличие от Пасхи, это не переходящий праздник. В 2026 году дата выпадает на понедельник, так что праздничные службы в храмах города пройдут в воскресенье вечером. Традиционно здесь можно будет осветить воду, хотя многие считают, что в этот священный день даже вода из крана очищает ни только тело, но и душу.

Татьянин день

25 января свой праздник будут отмечать ни только Татьяны, но и все новосибирские студенты. И эта дата имеет отношения ни только к православию, корни ее уходят в историю Российской империи. Дело в том, что именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Идея его создания принадлежала Михаилу Ломоносову и Ивану Шувалову.

Подписание столь важного для России указа пришлось на день памяти раннехристианской мученицы Татианы Римской. Поэтому именно Татиану стали считать покровительницей университета, а позже и студенчества в целом.

Для светских сибиряков это праздник молодости, тяги к знаниям, благодарности своим бывшим и нынешним преподавателям. Как правило, отмечают его только нынешние студенты, а прошлые лишь поддаются теплым ностальгическим воспоминаниям об университетских буднях.

Менее значимые, но не менее любимые

Замечательный праздник будут отмечать во всем мире 11 января — Международный день «спасибо». Инициаторами торжества стали сотрудники ООН и ЮНЕСКО, которые решили регулярно напоминать людям о необходимости благодарить окружающих за все хорошее в жизни. Само же слово «спасибо» впервые появилось в словаре в 1586 году в Париже. В нашей стране его стали использовать примерно в это же время, как сокращенное от «Спаси Бог».

18 января можно ни просто готовиться к Крещению, но о отмечать Всемирный день снега. Этот день посвящен всем зимним активностям, которые так любят сибиряки. А Значит это официальный повод встать на лыжи, на коньки, или просто скатиться на ледянках с ледяной горки.

Самый теплый праздник, День объятий, в этом году будут отмечать 21 января. Дополнил праздничный календарь этой датой пастор из Мичигана Кевин Заборни. Именно крепкие объятия, по его мнению, помогут людям преодолеть депрессию и легкую хандру, нередко накатывающую на людей после продолжительных праздников.

Ранее редакция сообщала о том, что самый длинный отпуск в 2026 году новосибирцы смогут получить в январе и мае.