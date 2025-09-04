В Новосибирске состоится масштабный патриотический фестиваль «День Правды»

В новосибирском Центральном парке 6 сентября пройдет масштабный патриотический фестиваль под названием «День Правды». Это событие приурочено к годовщине победы над Японией в годы Второй мировой войны.

Ключевым событием станет торжественная отправка пятого гуманитарного конвоя в текущем году, предназначенного для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Для гостей фестиваля подготовлена разнообразная программа. В течение дня на специальных площадках будет представлена пресса, организованы встречи с представителями районных партийных комитетов, а также пройдут зрелищные концертные выступления. Зрителей порадуют популярные новосибирские музыкальные группы, исполняющие советские и патриотические песни, в том числе скрипичное трио Silenzium, ВИА «Импульсы» и группа «СОЛНЦЕМАЯК». Кульминацией праздника станет лазерное шоу.

«День Правды» предоставит каждому возможность найти занятие по интересам: от наслаждения живой музыкой и погружения в историческую память до общения и совершения добрых поступков.