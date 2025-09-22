От ножей до гранатомётов: этническую ОПГ с боевым арсеналом оружия задержали в Новосибирске

В Новосибирске силовики накрыли межэтническую организованную преступную группу, занимавшуюся изготовлением и реализацией огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. В состав ОПГ входили граждан России и центральноазиатского государства.

— При проведении оперативно-следственных мероприятий у фигурантов изъяты 126 предметов, конструктивно схожих с пистолетом-пулеметом, автоматами и пистолетами, а также с револьверами, винтовками и ружьями. Большая часть оружия предназначалась для последующей переделки в огнестрельные аналоги, часть изъятого экспертами признана огнестрельным оружием, переделанным для стрельбы боевыми патронами. Также из незаконного оборота изъято свыше 3400 боеприпасов, более 3 килограммов пороха, приборы для бесшумной стрельбы, более сотни ножей, детали и механизмы для переделки оружия, — сообщила пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Кроме того, при обысках оперативники обнаружили компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ) с использованием частей и механизмов ручного гранатомёта.

По данным следствия, организатором нелегального оружейного бизнеса является 47-летний новосибирец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за продажу огнестрельного оружия. Участники банды подозреваются в предоставлении помещений под мастерские, посредничестве в сделках купли-продажи, а также в изготовлении и сбыте оружия.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следствием УТ МВД России по СФО в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и «Незаконный сбыт взрывчатых веществ.

Участникам ОПГ избраны различные меры пресечения в том числе в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца и домашний арест.

Ранее новосибирские силовики пресекли деятельность 12 жителей Здвинского района, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия. В домах сибиряков было изъято 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, свыше 800 штук боеприпасов различных калибров, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему и свыше 1 кг пороха.