Новосибирские ученые запатентовали средство против гриппа из мицелия грибов

Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали новое противовирусное средство. Оно получено из мицелия дереворазрушающего гриба-базидиомицета Daedaleopsis tricolor (дедалеопсис трехцветный). Патент на изобретение биологи получили в сентябре 2025 года. Исследования показывают, что разработанное средство эффективно против опасных штаммов вируса гриппа А, включая субтипы H3N2 и H5N1. Подробности работы новосибирских ученых изложены в патентной документации (есть в распоряжении редакции Infopro54).

Противовирусные свойства биологически активных соединений, содержащихся в дереворазрушающих грибах, активно изучается разными научными коллективами. В ГНЦ ВБ «Вектор» есть уже несколько разработок, связанных с данной тематикой. В новой работе акцент сделан на мицелии. Это вегетативное тело грибов, состоящее из тонких нитей. — Прорыв в биотехнологии привел к созданию штаммов многих ксилотрофных базидиомицетов для выращивания грибной биомассы в условиях чистой культуры. Культивируемый таким способом мицелий грибов, полученный методами биотехнологии, имеет преимущество перед плодовыми телами в дикой природе, что напрямую связано с возможностями воздействовать на количественный выход биологически активных веществ и, соответственно, на качество конечного продукта. Кроме этого, следует отметить, что лесные плодовые тела могут содержать высокое количество тяжелых металлов и мышьяка, и это делает культивируемый мицелий более безопасным сырьем, — говорится в описании изобретения.

Противовирусный экстракт получают путем многоступенчатой обработки мицелия 70% водным раствором этанола с последующим упариванием и высушиванием. Протоколы опытов показывают активность полученного экстракта в отношении РНК-геномного вируса гриппа субтипов A/H3N2 и A/H5N1. Эффективность объясняют способностью метаболитов указанных грибов блокировать вирусные ферменты.

Главной проблемой в лечении гриппа, остается высокая скорость изменчивости вируса. Постоянные мутации позволяют им ускользать от иммунного ответа и вырабатывать устойчивость к препаратам. Это ведет к снижению, а иногда и полной потере эффективности существующих лекарств. Учеными уже открыто более 25 000 серотипов вируса гриппа, и он продолжает изменяться. По данным ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3–5 миллионам случаев тяжелых заболеваний и 290–650 тысячам смертей. При этом арсенал эффективных средств для борьбы с эпидемиями и пандемиями гриппа А ограничен. В связи с этим поиск и разработка новых действенных и безопасных противовирусных препаратов остаются крайне актуальной задачей, говорят ученые.

