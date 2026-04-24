Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

К 2028 году доля светофорных объектов, подключенных к интеллектуальной транспортной системе (ИТС), должна составлять не менее 20%. Детекторами мониторинга транспортных потоков должно быть охвачено не менее 40% магистральных дорог и улиц.

Напомним, интеллектуальную транспортную систему внедряют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта работа направлена на автоматизацию процессов управления дорожным движением, повышение безопасности на дорогах и оптимизацию транспортных потоков.

Первый уровень предполагает создание центра управления дорожным движением, центра мониторинга управления общественным транспортом, наличие утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, наличие систем видеомониторинга, наличие интеграционных платформ, подключение к системе не менее 20% светофорных объектов.

Второй уровень — наличие подсистемы диспетчерского управления служб содержания автодорог, интеграция не мен четырех подсистем, подключение не менее 40% светофорных объектов, наличие технических систем сбора данных на пересечении ключевых магистральных дорог и улиц.

Стоит отметить, что создание ИТС в регионе обсуждают с 2020 года. В 2022 году был заключен первый контракт с АО «Ситроникс». На тот момент недофинансирование программы составляло 4,4 млрд рублей.

— При таких вводных планы по внедрению системы ИТС в 2024 году в регионе не будут реализованы, — предупреждали аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты.

В Новосибирске интеллектуальную транспортную систему запустили в ноябре 2024 года. На участке Северный спуск – Южный спуск – Большевистская до ост. Мелькомбинат – Большевистская, 135 и на участке ул. Зыряновская — Восход – Кирова. На первом участке пробки уменьшились на 13 процентов.

В 2025 году в ИТС начали встраивать общественный транспорт.

В дальнейшем развитие ИТС предусматривает модернизацию подсистемы метеомониторинга, подсистемы приоритетного движения транспорта, подсистемы диспетчеризации управления дорожными службами, подсистемы управления парковками, а также их интеграцию в ИТС, сообщали в Минтрансе.

