Сроки разворота умной системы управления транспортом в НСО сдвинулись на три года

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее 40% магистральных дорог и улиц Новосибирска планировалось взять под цифровой контроль в 2024 году

В 2027 году Новосибирская область планирует достичь первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

— На сегодняшний день в систему ИТС региона интегрированы 693 видеодетектора транспортных потоков и 156 светофорных объектов. По итогам 2027 года планируется подключить еще более 60 светофорных объектов совместно с детекторами, — добавил Мирошниченко.

К 2028 году доля светофорных объектов, подключенных к интеллектуальной транспортной системе (ИТС), должна составлять не менее 20%. Детекторами мониторинга транспортных потоков должно быть охвачено не менее 40% магистральных дорог и улиц.

Напомним, интеллектуальную транспортную систему внедряют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта работа направлена на автоматизацию процессов управления дорожным движением, повышение безопасности на дорогах и оптимизацию транспортных потоков.

Первый уровень предполагает создание центра управления дорожным движением, центра мониторинга управления общественным транспортом, наличие утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, наличие систем видеомониторинга, наличие интеграционных платформ, подключение к системе не менее 20% светофорных объектов.

Второй уровень — наличие подсистемы диспетчерского управления служб содержания автодорог, интеграция не мен четырех подсистем, подключение не менее 40% светофорных объектов, наличие технических систем сбора данных на пересечении ключевых магистральных дорог и улиц.

Стоит отметить, что создание ИТС в регионе обсуждают с 2020 года. В 2022 году был заключен первый контракт с АО «Ситроникс». На тот момент недофинансирование программы составляло 4,4 млрд рублей.

— При таких вводных планы по внедрению системы ИТС в 2024 году в регионе не будут реализованы, — предупреждали аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты.

В Новосибирске интеллектуальную транспортную систему запустили в ноябре 2024 года. На участке Северный спуск – Южный спуск – Большевистская до ост. Мелькомбинат – Большевистская, 135 и на участке ул. Зыряновская — Восход – Кирова. На первом участке пробки уменьшились на 13 процентов.

В 2025 году в ИТС начали встраивать общественный транспорт.

В дальнейшем развитие ИТС предусматривает модернизацию подсистемы метеомониторинга, подсистемы приоритетного движения транспорта, подсистемы диспетчеризации управления дорожными службами, подсистемы управления парковками, а также их интеграцию в ИТС, сообщали в Минтрансе.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники придумали как бороться с пробками в Новосибирске. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Депутаты регионального Заксобрания единогласно одобрили первые в текущем году корректировки областного бюджета, утвердив их сразу в двух чтениях. В заседании законодательного органа принял участие глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что многолетнее сотрудничество с Законодательным Собранием Новосибирской области позволило Правительству региона выработать четкие приоритеты для весенних бюджетных поправок. По его словам, первостепенной задачей является обеспечение завершения всех начатых проектов и работ, следуя принципу: начатое должно быть доведено до конца, несмотря на трудности. Дальнейшая цель — максимальное вовлечение Новосибирской области в федеральные программы и нацпроекты, а также выполнение поручений Президента РФ. Для этого выделяются средства на софинансирование, разработку проектной документации для будущих заявок и интеграции в федеральные инициативы. И ещё один обязательный сезонный вопрос — подготовка муниципалитетов к предстоящему отопительному сезону.

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Автор: Юлия Данилова

В ходе отчета о деятельности за 2025 год сенатор Новосибирской области от регионального парламента Александр Карелин напомнил о прошедших выборах (Избирались депутаты Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. — Ред.).

— Мы смогли пройти эти выборы, сохранив правильные, конструктивные, деятельные взаимоотношения. Андрей Иванович (Шимкив, спикер Заксобрания. — Ред.) сквозь слезу благодарил вас за избрание. Я понимаю, что создана стабильная, деятельная, а самое главное — эффективная система управления. Маневры сделаны, результаты прирастают, общая репутация приобретена, но мы представляем большую, сложно сконструированную область, — отметил Карелин.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

