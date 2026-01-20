Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Дата:

Она представлена в эстетском и эмоциональном воплощении

Новосибирский государственный художественный музей совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова впервые в Сибири представляют персональную выставку живописных работ народного художника РФ, академика Российской академии художеств, известного российского художника-баталиста Михаила Полетаева (0+).

У искусства с определением «военно-патриотическое» трудная судьба на нашем арт-рынке

Не секрет, что у искусства с определением «военно-патриотическое» трудная судьба на нашем арт-рынке. Причин у этого несколько.

Во-первых, немалая часть людей искусства примитивно запомнило афоризм «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». И теперь им неловко родину любить. Хоть  какую несподручно любить — хоть большую, хоть малую. Мол, родина, государство и государь — это же одно и тоже. Потому патриотизм — стыдно, ай! Стыдно, фи!

Герцен, Огарёв и прочие разбуженные непоседами декабристами господа вбили это в мозг нашей интеллигенции. Она в ту пору была совсем новенькая как Буратино, и такая же доверчивая. И он, гвоздь этот, два века так и торчит из головы. Да не из одной.

Во-вторых, производители военно-патриотического арт-контента и сами щедро поработали против темы. Особенно в эпоху «сурового стиля», в 1960-80-х. Все эти одинаково брутальные солдаты с гранитными челюстями и скулами, бесконечные эпигонские оммажи к Дейнеке и Корину, кирзачи и знамёна, знамёна и кирзачи…

Во всю мощь эта фабрика типового патриотизма загудела в 1985-му, к 40-летней годовщины Победы. И выдала просто эпический тоннаж казённой суровости-величавости. Такой, что у нескольких зрительских поколений случилась эмоциональная изжога. Патриотической теме явно нужен был тонусный активатор. Она сама от себя устала…

По воле истории и геополитики такая инъекция случилась: патриотизм перестал быть постыдным чувством. А все, кто стыдливость по этому поводу сохранил — те далеко. Были, да все вышли.

Так что, выставка Михаила Полетаева в этом новом социально-эмоциональном контексте и уместна, и органична. И хороща сама по себе. Да, батальное искусство тоже может быть красивым. И даже утонченным. И увлекательным для вдумчивого любования.

Это всё — о полетаевской выставке.

Батальное искусство тоже может быть красивым. И даже утонченным. И увлекательным для вдумчивого любования

В экспозицию выставки «Русский взгляд: лица и время» (0+, работает до 22 марта) включены более 70 живописных работ. Треть из них — из собрания Студии военных художников имени М.Б. Грекова, художественным руководителем которой сейчас является Михаил Полетаев.

Принадлежность к студии Грекова — это своего рода знак качества. Ведь студия занимается в том числе и макро-проектами, требующими коллективного художнического труда — созданием диорам и панорам, больших полотен для музеев, фресок и панно. Словом, это своего рода хор Александрова, только из мира живописи.

И работа в таком контексте налагает особые требования: безупречное равенство всех членов живописной команды; стилевую мобильность этого самого мастерства; умение «подхватить мазок» за товарищем, не мучаясь коллегиальной ревностью.

На первый взгляд, выставка достаточно компактна — несколько залов на втором этаже.
Но при этом она огромна по предметному объёму и по охвату стилей. Стилей у  Михаила Полетаева много. И все  они складываются, как в соцветие, в единый узнаваемый стиль. Зритель, увидевший картины Полетаева, впредь не спутает их ни с чьими иными.

Живописную технику Полетаева вполне можно квалифицировать как магический реализм — когда багетный прямоугольник или квадрат кажется окном в другую живую реальность. А подходишь вплотную — мазки, лессировки. Вполне материальное, вполне нарисованное. Живая, ничем не маскируемая классическая живописная техника.

Живописную технику Полетаева вполне можно квалифицировать как магический реализм

Это в некотором смысле противоположность эстетики Шилова Великого и ужасного Шилова. Лукавого Гудвина холста и акрила. Любимца работниц паспортных столов и бабушек-консьержек. Неутомимого генератора «какнастоящести», у которого всё заглажено, наждачкой зашлифовано. матовым акриловым лаком покрыто  и овевается ветерками из Зловещей Долины. Михаил Полетаев — этот такое возражение «шиловщине». Не скандальное, даже не полемичное. Делом возражение. Точнее, кистью.

Созерцание картин Полетаева — занятие увлекательное. Потому что становится путешествием по зачарованному саду цитат и стилей. Тут и отсылки к передвижникам, и к мотивам Серова и Репина. И целая оранжерея различных ренессансных аллюзий. Например, «Облепиха» — ранний итальянский Ренессанс,  портрет «Ирина» — северное, голландско-германское Возрождение. А «Черняховск» шлёт колористический воздушный  поцелуй поленовскому «Московскому дворику»…

Созерцание картин Полетаева — занятие увлекательное

Интересно сделаны три портрета русских полководцев (Ушаков, Суворов, Багратион), образующих серию или триптих. Портреты эти проработаны с некоторой долей нарочитой архаичности. Стилизаторской архаизации.

Интересно сделаны три портрета русских полководцев

То есть так, как рисовали  генеральские портреты в XVIII веке, в эпоху двух матушек-цариц — Елизаветы и Екатерины II:  несколько статичная постановка фигуры, условный фон, тщательно проработанные ордена и детали костюма.
Для русского парадного портрета той поры как раз была очень характерна фиксация на орденах и качестве мундирного сукна.

И у Полетаева тут такая же несколько наивная предметность ранней имперской живописи. Но она — не просто щегольство художническим мастерством и эрудицией по части стилистики. Она нужна, чтобы передать дух эпохи.

Вот что любопытно: при единстве живописной техники, даже батальные работы Полетаева очень разнообразны по производимому впечатлению.

Например, картина, изображающая победный апофеоз Сталинградской битвы и сцена Ледового побоища в нашем музее висят рядом, имеют сходные габариты и написаны с одинаковым уровнем детализации.

При единстве живописной техники, даже батальные работы Полетаева очень разнообразны по производимому впечатлению

Но картина с Ледовым побоищем, сохраняя абсолютный предметный реализм, при полном охвате взглядом оказывается очень похожей на средневековые миниатюры — на иллюминалии со страниц хроник.

Яркие, открытые цвета — киноварь, изумрудно-зелёный, геральдический синий — такая восторженная средневековая орнаментальность.

Картина с Ледовым побоищем, сохраняя абсолютный предметный реализм, при полном охвате взглядом оказывается очень похожей на средневековые миниатюры

Нарядность иллюстрации в дополиграфическую эпоху была тотально-универсальным параметром, несоотносимым с темой и сюжетом. Даже драматические события изображались в ярком колорите: королевский пир, кровавая битва и массовая казнь на плахе выглядели на иллюминалиях в равной степени празднично — прям не отличишь! А мимика тамошних персонажей — вообще отдельная песня: арбузная горка куртуазно улыбающихся отрубленных голов и такой же кокетливый, ласково-улыбчивый палач — впечатляющая деталь, да.

У Полетаева эта узнаваемая средневековая орнаментальность словно сгенерирована самим пространством: всё происходит на льду, а лёд здесь работает практически как лист отбелённого пергамента из прекрасно сохранившегося манускрипта.  И вот на этом-то листе пергамента бьются очень яркие, пламенные персонажи.

«Исход великого сражения» — сталинградский апофеоз, соседствующая с ледовой битвой картина. А качества, которые в ней самой друг с другом соседствуют, нечасто увидишь в одном и том же арт-объекте. Это одновременно эпично, плакатно и кинематографично.

Причём плакатность у Полетаева здоровая, живая — не такая, как у многих баталистов из журнала «Огонёк» из подшивки за 1981-й. И очень интересная проработка акцентов. Например, снегирь, летящий будто прямиком на ладони к зрителю — это двойная отсылка к Державину и Бродскому.

Полетаев — вообще гурман деталей. Деталей-специй, то ненавязчиво добавляющих символизма, то реализма. Например, живость сюжету и глубину пространству  он добавляет сущей безделицей — рубиновым огоньком сигареты в руке солдата и змеящейся струйкой дыма.
А цитатные отсылки – это ещё и проверка на мастерство. Вот, к примеру, привет Айвазовскому — картина «Твоим матросом хочу я стать». Названа она строчкой из детской песни 1970-х. И дети тоже в наличии – пара восторженных нахимовцев на утёсе, над бурным, ликующим морем. Знаменитая вода Айвазовского! Как родная!

Привет Айвазовскому — картина «Твоим матросом хочу я стать»

Некоторые картины тематически «межграничны». Они одновременно выглядят как плакат (по выстроенной концентрации эмоций и по проработанной актуализации), и при этом они живые, полные дышащей конкретики.

Например, картина «Раскол русского мира», посвященная Русской Весне и СВО — она, с одной стороны, монументально статуарна — в ней каждая фигура символична, как на барельефе монумента. А при втором взгляде — совершенно же жанровая сцена! Ну, практически на реальной улице. Буквально репортёрский кадр.

Некоторые картины тематически «межграничны»

В общем, мир живописи Михаила Полетаева — это вселенная, где батальная сцена может  обладать эстетической изысканностью, а бытовой, житейский сюжет — магическим величием, волшебной созерцательностью.

Собственно говоря, суть настоящего, не барабанного патриотизма как раз в этом и состоит — в соразмерности душевных навыков. В равном умении гордиться величием предков и любоваться красотой родных мелочей.

Ранее редакция рассказывала о выставке, обустроенной по драматургии сна, которая закрыла 2025-й экспогод в Новосибирске. 

Автор фото: Игорь Смольников.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : музеи Новосибирска Михаил Полетаев Выставки Новосибирска

235
0
0
Предыдущая статья
«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Автор: Артем Рязанов

С 1 февраля 2026 года крупный сибирский интернет-провайдер «Сибирские сети» увеличит стоимость своих услуг, включая домашний интернет. Компания, которая предоставляет свои услуги в четырёх регионах Сибири, обосновала это решение увеличением своих расходов. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

— Данное решение вызвано ростом НДС, инфляцией и необходимостью инвестиций в модернизацию сети и дальнейшее развитие. Это позволит улучшить качество услуг и сервиса для вас, — утверждает провайдер на своём сайте.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу аниматоров в костюмах животных на улице Ленина. По словам представителей профильных департаментов, эта деятельность не была согласована с городскими властями и не имела законных оснований.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики городской администрации сообщил, что участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской перекрыли для установки световых инсталляций и фотозон на фестивале новогодних арт-объектов. Коммерческие мероприятия, работа аниматоров или платные фотосессии не предусмотрены. Ведомство не заключало договоров с аниматорами.

Читать полностью

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в ночь на 21 января можно будет увидеть яркое полярное сияние. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и ИСЗФ СО РАН.

— В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых предварительно можно будет наблюдать почти на всей территории страны, — говорится в сообщении.

Читать полностью

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Автор: Юлия Данилова

ОСАГО стало лидером по росту цен в сегменте «услуги» в декабре 2025 года в Новосибирской области — +130% к ноябрю. На втором месте взлет стоимости проезда на метро — +20%, на третьем — повышение тарифа на наземном общественном транспорте на 10,9% – 12,5%, сообщает Новосибирскстат.

Среди прочих услуг за месяц существенно выросли в цене услуги сиделок +6,2%, стрижка модельная в женском зале +6,1%, ремонт брюк из всех видов тканей +5,7%, установка натяжного потолка +5%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога +4,9%, выполнение обойных работ +4,7%.

Читать полностью

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.

Три тематические зоны экспозиции:

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Общество

«Сибирские сети» с 1 февраля повысят тарифы на интернет

Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Общество

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области подорожал минимальный набор продуктов

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности