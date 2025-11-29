Роскачество: в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом

Роскачество изучило 15 торговых марок оливкового масла, в том числе расфасованных в России и Белоруси. Акцент был сделан на жирнокислотный состав.

Анализ показал, что в маслах семи образцов содержатся примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые добавляют для снижения себестоимости продукта, сообщили в организации.

Качественным оказалось только масло от Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Вся полученная информация была направлена производителям, торговым сетям и контрольно-надзорным органам для принятия мер в рамках их компетенций.

Так, Роспотребнадзор Новосибирской области в результате санитарно-эпидемиологического обследования не нашёл ООО «ПК Золотая Нива» (поставщик торговой марки Vesuvio) по адресу осуществления деятельности, указанному на маркировке. По данным ЕГРЮЛ компания прекратила свою деятельность в начале ноября 2024 года.

— С учётом установленных фактов и в целях предотвращения реализации контрафактной (фальсифицированной) продукции территориальными органами Роспотребнадзора направлено письмо в МВД России по Новосибирской области для рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий, — уточнили в Роскачестве.

Отреагировали на результаты проверки и производители. «Гимея» (торговые марки Olive Tree, Columb) и «Агролива» (торговые марки Agrolive, Feudo Verde) заявили о проведении корректирующих мероприятий, направленных на исправлении нарушений, а производитель ООО «Дары природы» (торговая марка Nygellaoil) принял решение прекратить реализацию партии продукции. Также компания внесла поправки в техническую документацию и усовершенствовала производственную рецептуру.

Приняли меры и торговые сети. «Лента» сняла с продажи партию масла марки Columb, «Магнолия» — марки Nygellaoil.

Стоит отметить, что проблема фальсификата актуальная не только на рынке оливкового масла, но и в отношении других продуктов, например в молочной продукции. На съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока это назвали одним из ключевых вызовов для отрасли в СФО.

Ранее редакция сообщала, что экспорт подсолнечного масла из Сибири увеличился вдвое.