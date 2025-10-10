Главой Советского района Новосибирска стал Евгений Герасимов

Евгений Герасимов с 10 октября вступил в должность главы администрации Советского района Новосибирска. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев.
— Сегодня представил Евгения Герасимова в администрации Советского района, — написал Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Герасимов служил в органах внутренних дел в Новосибирске. Имеет большой опыт работы в реальном секторе экономики, на федеральных и новосибирских предприятиях.
Напомним, предыдущий глава администрации Советского района Дмитрий Оленников ушел в отставку в июле 2025 года. Он возглавлял район почти 10 лет. Исполняющим обязанности главы был Денис Таранов.
Ранее редакция сообщала о том, что глава Ленинского района Новосибирска погиб на охоте.
Фото 2ГИС, автор: Спартак П.
