«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Важная часть квартала — современный детский сад, который будет построен ГК «Расцветай». В проекте дошкольного учреждения предусмотрены площадки для занятий на открытом воздухе, кружковые и медицинские помещения.

В «Расцветай в Солнечном» создано общее пространство, где приоритетом являются семейные ценности. Детский сад, благоустроенная придомовая территория, инфраструктура для семей позволяют, не тратя лишнее время, решать все бытовые вопросы в рамках района.

В Солнечном сформирована теплая социальная экосистема, основанная на крепких связях, общих интересах и взаимной поддержке. Здесь добрососедство становится не абстрактным понятием, а ежедневной практикой.

Сейчас, когда жизненные сценарии меняются особенно быстро, важно, чтобы жилье было гибким. Возможность организовать удобное хранение, разделить санузлы для большой семьи или создать уединенную мастер-спальню — стала необходимостью. Эту философию разделяет и ГК «Расцветай».

— Один из акцентов квартала «Расцветай в Солнечном» — продуманные эргономичные планировки для разных сценариев жизни, — рассказали в пресс-службе компании. — В квартирах предусмотрены холлы с нишами для встроенных шкафов, зоны хранения, комнаты правильной формы; есть квартиры с двумя санузлами, мастер-спальнями.

Один из принципов философии застройщика: «Из Сибири — для Сибири с теплом». ГК «Расцветай» хорошо знает, что значит строить для сибиряков. Это не только применение усиленных теплоизоляционных и морозостойких решений, но и глубокое понимание потребности жителей региона в особом уюте и тепле. Этот принцип лег в основу концепции квартала «Расцветай в Солнечном».

Выход ГК «Расцветай» на рынок недвижимости Красноярска — это не просто возведение нового квартала. Это предложение уютной, теплой, безопасной и продуманной среды для жизни, созданной сибиряками для сибиряков.

ООО СЗ «Поэзия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.