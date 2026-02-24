Поиск здесь...
«Расцветай в Солнечном»: новосибирский девелопер начинает строительство в Красноярске

Дата:

ГК «Расцветай» расширяет географию проектов и выходит на рынок недвижимости Красноярска

«Расцветай в Солнечном» — квартал комфорт-класса новосибирского застройщика в одном из активно развивающихся микрорайонов Красноярска. Это два 25-этажных монолитно-кирпичных дома с закрытым двором «без машин», прогулочными зонами, кафе, магазинами и озеленением, которое меняет облик территории в зависимости от сезона.

Вокруг «Расцветай в Солнечном» сформирована вся инфраструктура. Школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, спортивные секции, аптеки, торговые сети и комплексы — в шаговой доступности.

Важная часть квартала — современный детский сад, который будет построен ГК «Расцветай». В проекте дошкольного учреждения предусмотрены площадки для занятий на открытом воздухе, кружковые и медицинские помещения.

Расцветай в Солнечном»
В «Расцветай в Солнечном» будет собственный детский сад.

В «Расцветай в Солнечном» создано общее пространство, где приоритетом являются семейные ценности. Детский сад, благоустроенная придомовая территория, инфраструктура для семей позволяют, не тратя лишнее время, решать все бытовые вопросы в рамках района.

В Солнечном сформирована теплая социальная экосистема, основанная на крепких связях, общих интересах и взаимной поддержке. Здесь добрососедство становится не абстрактным понятием, а ежедневной практикой.

Сейчас, когда жизненные сценарии меняются особенно быстро, важно, чтобы жилье было гибким. Возможность организовать удобное хранение, разделить санузлы для большой семьи или создать уединенную мастер-спальню — стала необходимостью. Эту философию разделяет и ГК «Расцветай».

— Один из акцентов квартала «Расцветай в Солнечном» — продуманные эргономичные планировки для разных сценариев жизни, — рассказали в пресс-службе компании. — В квартирах предусмотрены холлы с нишами для встроенных шкафов, зоны хранения, комнаты правильной формы; есть квартиры с двумя санузлами, мастер-спальнями.

ГК «Расцветай»
Уютная среда нового квартала обеспечивает необходимые условия для жизни, работы и отдыха в одной локации.

Один из принципов философии застройщика: «Из Сибири — для Сибири с теплом». ГК «Расцветай» хорошо знает, что значит строить для сибиряков. Это не только применение усиленных теплоизоляционных и морозостойких решений, но и глубокое понимание потребности жителей региона в особом уюте и тепле. Этот принцип лег в основу концепции квартала «Расцветай в Солнечном».

Выход ГК «Расцветай» на рынок недвижимости Красноярска — это не просто возведение нового квартала. Это предложение уютной, теплой, безопасной и продуманной среды для жизни, созданной сибиряками для сибиряков.

Расцветай НовосибирскПодробности по телефону:

8 (800) 775-25-70

расцветайвсолнечном.рф
VK
телеграм-канал

ООО СЗ «Поэзия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Читать полностью

Светлый меняет представление о жизни за городом

Автор: Оксана Мочалова

Рынок недвижимости Новосибирской области в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию: жители мегаполиса все чаще обращают взгляды в сторону пригорода. Риелторы отмечают, что спрос на малоэтажное жилье вышел за рамки нишевого предложения и превратился в полноценный тренд. Покупателей больше не привлекают шумные многоэтажки с плотной застройкой и дворами, заставленными автомобилями. На первый план выходят совсем иные ценности.

— Люди устали от городской суеты и тесноты. Сегодня ключевым фактором при выборе жилья становится качество среды. Покупатели хотят выходить из дома и сразу оказываться в парке, а не во дворе-колодце. Им важно, где будут гулять дети, насколько безопасно и спокойно в районе, — комментируют ситуацию эксперты рынка недвижимости.

Читать полностью

Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Читать полностью

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

Читать полностью

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Калининском районе Новосибирска введены в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 93 тысяч кв. м. Это на 33 тысячи кв. м больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава администрации Калининского района Герман Шатула в ходе доклада о социально-экономическом развитии территории.

По его словам, район сформировал существенный задел на будущее: в портфеле проектов — около 500 тысяч кв. м жилья. В горизонте ближайших трех–пяти лет перспективы строительной отрасли в Калининском районе оцениваются как устойчивые.

Читать полностью

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Автор: Юлия Данилова

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей.  Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

Читать полностью
