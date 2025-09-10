Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске

С наступлением осени многие жители Новосибирска сталкиваются с сезонным снижением настроения. Местные эксперты в области психологии и ароматерапии рассказали, как эффективно противостоять осенней хандре.

Ароматерапевт и социальный педагог-психолог Татьяна Рязанова советует использовать ароматы цитрусов для улучшения самочувствия. Лимон, апельсин, грейпфрут и бергамот дарят энергию. Можно выбрать любимый моноаромат или создать смесь по собственному вкусу.

Медицинский психолог Сергей Кузнецов подтверждает сезонный характер проблемы. Осенью и весной люди чаще обращаются с низким настроением и чувством грусти.

— Естественно, что хочется делать всем осенью? Лежать под пледиком, пить горячий шоколад и смотреть сериальчики. Но это не всегда помогает. Как вариант на один раз, это неплохо, но к хорошему быстро привыкаешь, и это становится уже привычкой, — отмечает специалист изданию Om1 Новосибирск.

Эксперт рекомендует физическую активность, включая йогу и медитации, для борьбы с сезонной хандрой. По его словам, важно не игнорировать симптомы и поддерживать психологическое благополучие осенью.

