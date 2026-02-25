Водители Новосибирска требуют пересмотра стоимости ОСАГО

Жители Новосибирской области выступили против резкого повышения территориального коэффициента ОСАГО. Они создали петицию с требованием снизить этот показатель, так как считают, что его увеличение привело к более чем двукратному росту цен на полисы.

Один из собеседников редакции Infopro54, подписавший петицию, водитель с десятилетним стажем безаварийной езды говорит, что всегда ответственно относился к страхованию. Но после увеличения коэффициента цена полиса стала для него слишком высокой. Он не уверен, что продлит ОСАГО в следующем сезоне.

— Я призываю всех вместе выступить против этой несправедливости. Нам нужно добиться законной и справедливой оценки территориального коэффициента. Вернем значение коэффициента начала 2024 года! Подписавшись на эту петицию, вы поддержите нас в этом важном начинании, — говорится в петиции.

На момент подготовки материала петиция на сайте набрала 247 подписей.

Напомним, в январе на комитете по транспорту регионального парламента председатель комитета Валерий Ильенко отмечал, что стоимость полисов для водителей в регионе выросла. У перевозчиков общественного транспорта расходы выросли с 30 до 70 тысяч рублей, а у грузоперевозчиков — с 60–70 до 140–150 тысяч.

При этом он констатировал, что даже до повышения 45% частных автовладельцев в области не оформляли страховку. По оценкам экспертов, их доля будет расти.

Ранее редакция сообщала о том, что требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву.