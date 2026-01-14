В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы

В Новосибирске завершен основной этап сноса комплекса бывшей городской инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных. 14 января корреспондент Infopro54 побывал на площадке и увидел, что здания демонтированы.

На месте восьми бывших больничных корпусов сейчас остаются кучи строительного мусора. Рабочие говорят, что в ближайшие дни весь мусор вывезут и территория будет полностью зачищена. Нетронутым останется двухэтажный корпус №1 из красного кирпича. Его сносить не будут, так как он является объектом культурного наследия регионального значения. Это здание в стиле «функциональный модерн» было построено в 1912 году и первоначально называлось «Больница заразная». Два года назад государственная инспекция по охране памятников утвердила для него границы охраняемой территории.

Будущее освободившегося участка уже определено. Власти Новосибирска инициировали изменения в Генеральный план, согласно которым на этом месте будет реализован проект по строительству жилья. Часть квартир в новых домах будет предназначена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сроки начала строительства пока не называются.

Ранее редакция рассказывала, что аукцион по сносу старой инфекционной больницы выиграл подрядчик, предложивший за работы 14,3 миллиона рублей вместо заявленных 46,1 миллиона.