Вячеслав Буцаев уходит из хоккейного клуба «Сибирь»

Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Сибири». Об этом сообщил телеграм-канал «Штаб хоккеиста». По данным ресурса, такое решение принял губернатор Новосибирской области. Официальной информации об отставке нет.

Напомним, на этой неделе в Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Минское «Динамо» обыграло новосибирский клуб «Сибирь» со счётом 7:0. Для «Сибири» это стало одиннадцатым поражением подряд.

— Сегодня настал тот день, когда я хочу извиниться за игру команды перед болельщиками. Функциональное состояние команды ни в какие ворота не лезет, отсюда все ключевые моменты, которые мы проигрываем в скорости, в мышлении, в борьбе, — отметил главный тренер ХК «Сибирь» Вячеслав Буцаев на пресс-конференции после матча.

Журналисты поинтересовались у Буцаева, не собирается ли он покинуть команду из-за случившегося. Этот вопрос волнует болельщиков, ведь «полтора миллиона жителей Новосибирска никогда не испытывали такого стыда за «Сибирь».

Сейчас ХК «Сибирь» находится на последнем месте в таблице «Востока».

Большинство комментаторов под новостью поддерживают это кадровое решение. В соцсетях ряд обсуждается конфликт, который якобы был у Буцаева с командой.

Хоккейный аналитик и известный новосибирский блогер Дмитрий Ерыкалов сообщил, что на матч с московским «Динамо» «Сибирь» выведет Ярослав Люзенков. Ранее он работал ассистентом Вадима Епанчинцева.

Напомним, Вячеслав Буцаев стал главным тренером новосибирской хоккейной команды «Сибирь» в начале октября. Сотрудничество с предыдущим главным тренером Вадимом Епанчинцевым было прекращено из-за неудовлетворительных результатов. На тот момент команда находилась на 10 месте в конференции «Восток». У нее было четыре победы и шесть поражений.

Фанаты ХК «Сибирь» звали на эту должность бывшего главного тренера хоккейной команды «СКА» из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга.

Ранее редакция сообщала о том, что пять игроков ХК «Сибирь» травмированы и выбыли из состава.